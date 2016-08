Obergrafschaft

Bentheim: Viele Fragen zur Berufswahl

Der Berufserkundungstag ist in der Obergrafschaft nach wie vor ein Renner. Schon im Vorfeld hatte die Stadt Bad Bentheim die Zahl der teilnehmenden Unternehmen und Bildungseinrichtungen auf 52 beschränken müssen.

gn Bad Bentheim. Viel los war am Donnerstag beim 7. Obergrafschafter Berufserkundungstag in Bad Bentheim. Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 des Burg-Gymnasiums, der Erich-Kästner-Schule, der Eylardusschule, der Hauptschule Gildehaus, des Missionsgymnasiums, der Oberschule Schüttorf und der Realschule Bad Bentheim besuchten die Bad Bentheimer Schürkamphalle. Vertreten waren nicht nur die „Gründungsväter der Veranstaltung“, unter ihnen die Firmen Stemmann, Utz, Bentec sowie die Grafschafter Volksbank und die Kreissparkasse, die Agentur für Arbeit und die Berufsbildenden Schulen Nordhorn sowie die Bundes-, die Landespolizei und der Zoll, sondern auch eine ganze Reihe erstmals an dieser Veranstaltung teilnehmender Arbeitgeber. So waren beispielsweise die Firmen Model (ehemals P-Well) und Traytec aus dem Gewerbepark in Westenberg und die Lebenshilfe aus Nordhorn erstmals bei der Obergrafschafter Informationsveranstaltung am Start.

Es wurden fleißig Praktika vereinbart

An den Ständen entwickelten sich zwischen den Auszubildenden und zumeist jungen Beschäftigten auf der einen und den durch eine informative Broschüre bestens vorbereiteten Schülerinnen und Schülern sofort intensive Gespräche. Der in der Broschüre enthaltene Berufserkundungsbogen erleichterte einigen Achtklässlern zusätzlich die Kontaktaufnahme. Fleißig wurden Adressen notiert und Vorstellungsgespräche für Ferien- und Schulpraktika vereinbart. Der als „Praktikums- und Ausbildungsplatzbörse“ 2007 von den Bürgermeistern Manfred Windhaus aus Schüttorf und Dr. Volker Pannen aus Bad Bentheim initiierte Tag erfüllte so seinen Zweck als nichtöffentliche Plattform zum Kennenlernen von persönlichen Entwicklungsperspektiven und Ansprechpartnern für die Ausbildungs- und Berufswahl besser denn je. „Hatten wir anfangs die Firmen noch persönlich bitten müssen, an unserer Veranstaltung teilzunehmen, so treten sie mittlerweile an uns heran, und wir können nur eine begrenzte Anzahl zulassen. Der ganz eigene Wert des Obergrafschafter Berufserkundungstags ist mittlerweile unbestritten,“ stellt Volker Pannen fest. Lediglich die erneut von Steffen Vogt von der VME-Stiftung moderierte Vorabendveranstaltung, resümiert der Bad Bentheimer Bürgermeister, bei der fünf junge Menschen den anwesenden Schülern und Eltern anschaulich und abwechslungsreich berichteten, wie ihnen eine „Karriere durch Lehre“ gelungen ist, hätte deutlich mehr als die anwesenden 50 Zuhörerinnen und Zuhörer verdient gehabt.

„Alles weg!“

Am Mittag des Berufserkundungstages dagegen stellte ein Bundespolizist Landrat Friedrich Kethorn, der sich persönlich vor Ort informierte, und Bürgermeister Pannen gegenüber fest: „Ich habe nichts mehr, was ich Ihnen zur Information mitgeben könnte, alles weg!“ Da scheint etwas angekommen zu sein bei den Schülerinnen und Schülern.