Obergrafschaft

Bentheim: Elternprotest gegen höhere Kita-Beiträge

Eine neue Einkommensstaffelung in Bad Bentheim bittet Familien mit höheren Einkommen noch stärker zur Kasse. Doch das wollen die Eltern nicht hinnehmen.

Bad Bentheim. „Gutverdienende zahlen mehr für Bentheimer Kitas“ titelten die GN am 22. September vergangenen Jahres. Damals hatte der Bad Bentheimer Stadtrat die Anpassung der Einkommensstaffelung beschlossen, aus denen sich die Kita-Gebühren ergeben. Das bedeutet eine Mehrbelastung für Familien mit höheren Einkommen.

Seit August greift diese neue Gebührenstaffelung nun und viele Eltern laufen dagegen Sturm. Anita Huisjes und Nany Elkotaty aus Gildehaus sowie Anke Spickmann aus Bad Bentheim sammeln derzeit Unterschriften und wollen Bürgermeister Dr. Volker Pannen im November eine Petition überreichen.

Zu spät informiert

Neben der Kritik über die erhöhten Beiträge ärgern sich die Eltern vor allem darüber, dass sie von der Stadt erst sehr kurzfristig darüber informiert worden sind. „Die meisten Eltern haben erst im Juli, also kurz vor Beginn des neuen Kita-Jahres, durch ein Schreiben der Stadt davon erfahren“, sagt Anita Huisjes. „Das war viel zu spät. Somit gab es keinen Handlungsspielraum, um zu reagieren und sich gegebenenfalls Alternativen zu suchen.“ Die betroffenen Familien seien zwar finanziell durchaus gut aufgestellt, erklärt Huisjes. „Eine plötzliche Steigerung von fast 30 Prozent ist jedoch unverhältnismäßig. Eine monatliche Mehrbelastung von bis zu 200 Euro ist auch für diese Familien nicht einfach so möglich.“ Es gehe um eine unerwartete Steigerung von jährlich bis zu 2400 Euro.

Die Eltern kritisieren insbesondere, dass viele Ratsmitglieder bei ihrer Entscheidung für die Erhöhung nicht bedacht hätten, dass oftmals beide Elternteile arbeiten müssten, um den Lebensunterhalt zu sichern und dabei Netto weniger zur Verfügung steht, als das Bruttojahreseinkommen vermuten lässt. „Oft lohnt es sich dann nicht mehr, arbeiten zu gehen“, findet Nany Elkotaty. So würden einige Eltern bei der Kinderbetreuung häufiger auf die Großeltern zurückgreifen, die Betreuungszeit in der Kita verringern, weniger arbeiten gehen oder auch die Elternzeit verlängern.

„Die vom Rat erwarteten Mehreinnahmen von rund 70.000 Euro, würden dadurch deutlich niedriger ausfallen“, mutmaßen die Eltern. Im Gespräch mit einigen Ratsmitgliedern sei deutlich geworden, dass ihnen diese Mehrbelastung nicht klar gewesen sei, sagt Huisjes. „Das zeigt uns, dass diese Entscheidung noch einmal überdacht werden muss.“ Grundsätzlich, so der Tenor, habe man nichts gegen eine Staffelung der Beiträge. „Jeder, der gut verdient, ist gerne bereit, mehr beizutragen als andere, die weniger verdienen“, schreiben die Eltern in der Petition. Aber: „Eine so plötzliche und vor allem so deutliche Erhöhung ist nicht hinnehmbar.“

Aktuell seien zwar auch nur die Beiträge für Eltern mit einem Jahreseinkommen über 60.000 Euro erhöht worden. „Es wurde aber gleichzeitig beschlossen, dass alle Elternbeiträge in Zukunft automatisch angehoben werden, sobald die Kosten für die Kindertagesstätten steigen. Damit wird sich die Kita-Unterbringung für alle Familien in den kommenden Jahren deutlich verteuern“, heißt es in der Petition.

Keine Alternative

Bürgermeister Volker Pannen äußerte im Gespräch mit den GN Verständnis für die Proteste der Eltern. „Es ist uns nicht leicht gefallen, die Elternbeiträge im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in zehn Jahren zu erhöhen.“ Dennoch sei die Entscheidung, die Elternbeiträge auf die vom Land Niedersachsen empfohlene Höhe von durchschnittlich 25 Prozent der tatsächlichen Kosten fast ausschließlich durch Hinzufügung weiterer Einkommensstufen bis zu über 80.000 Euro anzuheben, am 15. Juli 2015 in öffentlicher Ratssitzung mit großer Mehrheit getroffen worden“, sagt der Bürgermeister. Mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt sieht er derzeit keine andere Möglichkeit. „Für eine Stadt wie Bad Bentheim, die sich trotz aller Anstrengungen noch immer mit einem verlustträchtigen Haushalt in der Haushaltssicherung befindet, ist die Anpassung der Elternbeiträge an die Empfehlung des Landes verpflichtender Bestandteil des Konsolidierungskonzeptes.“ Der laufende Betrieb der Kindertagesstätten koste die Stadt jährlich mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Euro. Viele Einrichtungen seien saniert und das pädagogische Niveau angehoben worden, hebt Pannen hervor. Verbesserungswürdig sei allerdings die Kommunikation der Entscheidung gewesen, so Volker Pannen. „Das müssen wir uns vorwerfen lassen. Das hätten wir den Eltern frühzeitiger mitteilen müssen.“

Anita Huisjes und ihre Mitstreiterinnen haben inzwischen über 210 Unterschriften zusammen. „Nicht nur von Eltern, auch von Großeltern und engagierten Bürgern“, sagt Huisjes. Auch weiterhin können sich Unterstützer mit einer E-Mail an kitapetitionbentheim@gmx.de wenden.