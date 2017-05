Lokalsport

Bentheim auch rechnerisch nicht mehr zu retten

Der Abstieg des SVB ist nach dem 1:1 gegen Dinklage vier Spieltage vor Saisonende besiegelt. Den Ausgleichstreffer der Gastgeber erzielte Sebastian Schmagt.

fh Bad Bentheim. Die Revanche für die höchste Saisonniederlage ist zum Teil geglückt, doch der Abstieg aus der Fußball-Landesliga steht dennoch fest: Der SV Bad Bentheim verdiente sich am Mittwoch beim 1:1 (0:0) gegen den TV Dinklage einen Punkt. Dennoch beträgt der Abstand des Tabellenvorletzten aufs rettende Ufer nun 13 Punkte, was bei nur noch vier Spielen nicht mehr aufzuholen ist. Die Gäste gingen durch ein Kopfballtor von Markus Espelage (46.) in Führung. Für den Ausgleich der Grafschafter, die im Hinspiel mit 1:6 unter die Räder gekommen waren, sorgte Sebastian Schmagt (68.). „Das ist ein leistungsgerechtes Ergebnis“, berichtete Bentheims Betreuer Christian Harink. Die Gastgeber waren durch Verletzungen und berufliche Verpflichtungen personell arg geschwächt und füllten den Kader mit dem A-Jugendlichen Simon Kotte sowie drei Akteuren aus der Reserve auf.

Der Tabellenvorletzte kam dennoch gut in die Partie. Doch Fabian Holthaus (4.) wurde in letzter Sekunde geblockt, als er allein aufs Dinklager Tor zulief. Simon Hennig (14.) und Rene Lange (20.) sorgten für weitere Gefahrenmomente vor dem Tor der Gäste, die ihrerseits die klarste Chance zur Führung hatten. Doch Alexander Moll im Bentheimer Tor parierte einen Kopfball mit einem klasse Reflex (22.) und war auch kurz darauf bei einem Freistoß zur Stelle.

Als Espelage direkt nach dem Wechsel bei einem Eckball völlig frei zum Kopfball kam, ließ er sich diese Chance zum Führungstreffer nicht entgehen. Der SVB benötigte einige Minuten, um sich vom Druck zu befreien. Dann aber führte ein von Spielertrainer Jörg Husmann initiierter Konter zum Ausgleich durch Schmagt, der nach einem abgewehrten Schuss von Lange abstaubte. Danach waren beide Teams um den Siegtreffer bemüht, kamen aber nicht zu klaren Chancen. Für den SVB geht es mit dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Wildeshausen weiter.