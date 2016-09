Ticker

Bei Mariah Carey folgt Gurkenmaske auf Champagner

dpa Berlin. Die US-Popsängerin Mariah Carey hat ihr Rezept für die Hautpflege verraten. „Ich nippe am Abend an meinem Glas Champagner und danke dem lieben Gott für all die Liebe, meine Kinder und Gesundheit“, sagte Carey der „Bild am Sonntag“ und fügte hinzu: „„Aber kurz darauf kommt die Gurkenmaske und ein Liter Evian-Wasser, bitte nicht zu kalt. Das hilft meiner Haut, sich vom Alltagsstress zu erholen.“ Es störe sie nicht, als Diva bezeichnet zu werden, führte die 46-Jährige aus. „Eine Diva ist für mich eine Frau, die mit viel Selbstvertrauen durchs Leben geht, die weiß, was sie verdient.“