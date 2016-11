Grafschaft

Bei Baumfällungen auf Fledermäuse achten

Seit einigen Tagen läuft bereits die Baumfällsaison. Die Kreisgruppe des BUND bittet um Beachtung wichtiger Hinweise zum Fledermausschutz bei Baumfällungen, Pflegemaßnahmen und zum Betreiben von Kaminen.

gn Nordhorn. Baumfällungen stellen für baumbewohnende Fledermausarten die größte Gefahr dar. Fledermäuse senken ihre Körpertemperatur beim Schlafen ab, deshalb können sie bei Gefahr nicht einfach wegfliegen wie ein Vogel. Sie brauchen etwa fünf bis zehn Minuten, bevor sie ihren Körper auf Flugtemperatur gebracht haben, im Winterschlaf sogar noch länger. Somit haben sie keine Chance, bei einer Baumfällung zu entfliehen. Darauf weist die Grafschafter Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hin.

Die Folgen seien schwerwiegend, berichtet der BUND in einer Pressemitteilung: „Oft werden Tiere lebendig zersägt, Splitter dringen tief in ihre Körper, es kommt zu Quetschungen und Knochenbrüchen. Wenn nicht sofort fachkundige Hilfe vor Ort ist, können bei einer Baumfällung Hunderte von Fledermäusen zu Tode kommen.“

Daher die dringende Bitte des BUND: Bevor ein Baum gefällt wird, sollte dieser fachkundig auf Höhlen und diese mit einem Endoskop auf Fledermäuse untersucht werden. Gleiches gilt auch für größere Baumpflegemaßnahmen, weil sich in dickeren Ästen Hohlräume befinden können, die von Fledermäusen bewohnt werden. Fledermäuse können ebenfalls in Rindenspalten schlafen, die ebenfalls untersucht werden sollten. Der BUND weist darauf hin, dass selbst große Arten wie der Große Abendsegler bereits in sehr dünnen Bäumen ein Quartier finden können.

Steht man von der Entscheidung, einen Baum zu fällen, sollte man beachten, dass man einen alten Baum nicht einfach durch einen neuen ersetzen kann. Bis ein junger Baum einen adäquaten Quartierersatz für zahlreiche Tierarten, unter anderem die Fledermaus darstellt, vergehen mehrere Jahrzehnte. So sehen es die Naturschützer gerne, wenn generell versucht wird, alte Bäume als Quartiere für Fledermäuse zu erhalten.

Viele Fledermäuse suchen zur kalten Jahreszeit die vom Schornstein abgestrahlte Wärme. Leider führt die Suche nach dem warmen Versteck manchmal in das glatte Ofenrohr, das kein Hochklettern ermöglicht und zur Todesfalle wird. Die Tiere fallen hinein und verbrennen qualvoll.

Gitter über Schornsteinöffnung

Tipp des BUND: Durch Anbringen eines zugelassenen dicht anliegenden Gitters über der Schornsteinöffnung kann man nicht nur Fledermäuse, sondern auch Vögel schützen. Größer als fünf bis zehn Millimeter sollte die Maschenweite allerdings nicht sein, sonst fallen Zwergfledermäuse durch. Ein Schornsteinfeger kann beim Einbau beraten und helfen. Zudem sollte man öfter im Kamin nachschauen, ob eine Fledermaus hineingeraten ist.