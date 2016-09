Nordhorn

Bayerische Wochen in Nordhorn haben begonnen

Von Guntram Dörr

Nordhorn gehört zu Bayern – so scheint es zumindest in diesen Tagen. Während in München das Oktoberfest gefeiert wird, haben hier die Bayerischen Wochen begonnen.

Video 41. Bayerische Wochen in Nordhorn begonnen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. In Nordhorn haben die 41. Bayerischen Wochen bei bestem Spätsommerwetter mit dem traditionellen Fassanstich begonnen. Nordhorn. Die 41. Bayerischen Wochen haben Mittwochnachmittag bei schönem Spätsommerwetter einen zünftigen Auftakt erlebt. Genau einen gezielten Schlag brauchte Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling, dann war der Fassanstich vollzogen und das Wiesnbier konnte fließen: O’zapft is, wie die Bayern sagen würden, in deren weiß-blauen Landesfarben sich die City der Grafschafter Kreisstadt für einige Wochen im Jahr ganz gerne zeigt. Bildergalerie Eröffnung der 41. Bayerischen Wochen Die 41. Bayerischen Wochen in Nordhorn haben am Mittwoch bei schönem Spätsommerwetter einen zünftigen Auftakt erlebt. Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer Der zünftige Gute-Laune-Import aus dem Süden wurde einst vom Fleischereifachgeschäft Huesmann nach Nordhorn gebracht und wird gerne angenommen. Das zeigte sich auch, als ab 17 Uhr ein feierfreudiges Publikum mit den gläsernen Henkelkrügen anstieß und sich bei zünftiger Egerländer-Musik der „Bonkenbarg“-Trachtenkapelle Leckereien wie Weißwurst und Haxe schmecken ließ. SPD-Politiker Berling bewies Geschick beim Fassanstich – zur Freude von Beatrix und Johannes Huesmann. Gemeinsam stieß das Trio mit den Gästen an.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen