Grafschafter Schaufenster

Bauschlosserei Schlump an neuem Standort

Viele kennen sicher das Šprichwort „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Neue“. Und das es auch zutrifft, dafür sind die Firmen Schlump und Clemens ein deutlicher Beweis.

am Lohne. Die Firma Thomas Clemens Schlosserei & Schmiede GmbH hat Anfang dieses Jahres ihre Tore an der Ernst-Heinkel-Straße 20 in Nordhorn-Klausheide geschlossen. Die Räumlichkeiten wurden von der Bauschlosserei Schlump aus Lohne angemietet und dienen als neue Produktionsstätte. Thomas Clemens steht der Firma Schlump mit seinem Wissen und Können weiterhin zur Seite. Eine weitere Neuigkeit ist, dass der Sohn von Jürgen Schlump, Inhaber der Bauschlosserei Schlump seine Prüfung zum Metallbaumeister erfolgreich abgeschlossen hat. Somit ist die Nachfolge im Unternehmen geregelt. Die Bauschlosserei Schlump ist vielseitig aufgestellt und in den Bereichen Vordächer, Balkone, Fenstergitter, Carports, Handläufe, Treppen, Rampen, Tore, Zäune, Stahlkonstruktionen, Bauschlosserarbeiten, Fahrrad- und Mülleinhausungen tätig.