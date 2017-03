Baugebiet „Schafweg III“ in Lohne wird erschlossen

Stoff-Großhändler Swafing will ganz nach Lohne

Der Stoff-Großhändler Swafing will an seinem neuen Standort in Lohne erweitern. Die Firmenfläche soll von zwei auf fünf Hektar wachsen. Das bedeutet das Aus für den Standort in Nordhorn. Dort ist Swafing seit 1960 tätig. mehr...