Nordhorn

Bau des Kinozentrums hat begonnen

Mit den ersten Erdarbeiten hat am heutigen Montag der Bau des lang ersehnten Kinozentrums auf dem Nordhorner NINO-Gelände begonnen. Das Gebäude mit 800 Plätzen in sechs Sälen soll voraussichtlich Mitte 2017 fertig sein.

Nordhorn. Es wird schon lange herbei ersehnt: das neue Kinozentrum in Nordhorn. Jetzt wird es konkreter: Die Erdarbeiten auf dem Nordhorner NINO-Gelände haben begonnen. „Ich begrüße den Baubeginn des Kinos. Trotz aller Zweifel geht es jetzt endlich los“, sagte Bürgermeister Thomas Berling den GN.

Am Montag rückte auf dem Baufeld im Nordwesten des NINO-Areals nun der erste Bagger an. Erster Schritt für die Realisierung des Multiplexkinos ist die Vorbereitung des Baugrunds. Dafür müssen erhebliche Mengen Füllboden abgetragen werden, mit denen das Gelände im Jahr 2000 als einer der ersten Abschnitte der NINO-Sanierung aufgefüllt worden war. Dieser Bodenaustausch soll in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein.

