Basketball: VfL Weiße Elf verliert erstmals

Ohne Kyra Berends waren die Nordhorner Oberliga-Basketballerinnen bei der BTS Neustadt chancenlos. Die Gastgeberinnen waren athletischer und siegten mit 67:46.

Bremen. Personell geschwächt hatte sich die Oberliga-Mannschaft des VfL Weiße Elf auf die Reise nach Bremen zum Auswärtsspiel gegen den BTS Neustadt gemacht. Ohne die zuverlässige Punktelieferantin Kyra Berends hatten die Basketballerinnen keine Chance, sie verloren am Ende recht deutlich mit 46:67, nachdem sie zur Halbzeit nur mit vier Punkten hinten gelegen hatten (27:31).

In den ersten beiden Spielperioden konnten die Nordhornerinnen noch gut mithalten. Die Defensive agierte aufmerksam, auch die Angriffssysteme funktionierten, sodass es immer wieder zu Führungswechseln kam. In der zweiten Hälfte zeigte es sich aber, dass die BTS Neustadt insgesamt besser als Team auftrat: Die gesamte Performance der Gastgeberinnen war schneller und athletischer, die Abwehr ließ kaum noch etwas zu. Viel zu viele Korberfolge aus der Distanz und auch unter dem Korb wurden dem Gegner gestattet, außerdem fehlte es den „Wildcats“ an Kondition. Die Aktionen in der Offensive beim VfL Weiße Elf verpufften zunehmend, auch eine deutliche Freiwurfschwäche machte sich negativ bemerkbar. So war die erste Niederlage in der Oberliga West nach drei Siegen zum Auftakt nicht zu vermeiden, Platz drei in der Tabelle konnte aber gehalten werden.