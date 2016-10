Sportwelt

Basketball-Star Schröder verlängert NBA-Vertrag bei Atlanta

Die Atlanta Hawks sind nun das Team von Dennis Schröder. Erstmals in seiner NBA-Karriere soll der Jungstar dauerhaft in der Startformation stehen - und darf sich über einen lukrativen neuen Vertrag freuen. Auch Dirk Nowitzki fiebert mit dem Aufbauspieler.

dpa Atlanta. Seine neue Verantwortung jagt Dennis Schröder keine Angst ein. Der 23-Jährige soll in seiner vierten NBA-Saison erstmals dauerhaft die Atlanta Hawks in der Startformation anführen - und gibt sich gewohnt cool.

„Sie sagen, dass es jetzt mein Team ist“, sagte Schröder vor dem Auftakt gegen die Washington Wizards. „Für mich ist es aber nicht wirklich Druck, weil ich so viele Jungs im Team habe, die auf einem hohen Niveau spielen.“

Kurz vor dem ersten Saisonspiel verlängerte der Jungstar seinen Vertrag bei den Hawks langfristig. „Ich bin froh, vier weitere Jahre bei den Atlanta Hawks zu sein“, twitterte Schröder. Übereinstimmenden Medienberichten von ESPN und dem Atlanta Journal-Constitution ist der neue Vierjahresvertrag mit 70 Millionen US-Dollar dotiert.

Auch Dirk Nowitzki erwartet einen weiteren Sprung im Leistungsniveau des schnellen Aufbauspielers. Er werde Schröder vor Saisonstart noch in einer Nachricht alles Gute wünschen, kündigte der Altmeister an. „Das ist natürlich schon ein Riesenschritt für ihn, ich freue mich für ihn. Ich hoffe, dass er in seiner ersten Saison als Starter voll durchstartet.“

Die gestiegene Bedeutung von Schröder zeigt sich auch über dem Eingang der Philips Arena von Atlanta. Auf dem „A“ des „Hawks“-Banners prangt überlebensgroß das Gesicht des Braunschweigers neben Topstar Paul Millsap und Neuzugang Dwight Howard. „Ich habe nicht das Gefühl, dass Dennis sonderlich viel Druck durch diese Verantwortung verspürt“, sagte Hawks-Coach Mike Budenholzer. „Er ist sehr dankbar, aber das geht einher mit seinem Selbstbewusstsein, mit seinem Glauben an sich selbst.“

Im Sommer gab Atlanta seinen langjährigen Point Guard Jeff Teague an die Indiana Pacers ab und beförderten Schröder. Immer wieder hatte dieser auch früher schon in wichtigen Momenten Verantwortung übernommen - stand jedoch noch nie über einen längeren Zeitraum schon zu Beginn der Partien auf dem Parkett.

Damit muss sich Schröder, dem für diesen Sommer von Atlanta der Verzicht auf das Nationalteam nahegelegt wurde, nun jeden Abend gegen die Elite-Aufbauspieler der Liga beweisen. „Die Hawks werden wahrscheinlich Wachstumsschmerzen mit dem 23-Jährigen haben“, analysierte die Regionalzeitung „Atlanta Journal-Constitution. „Schröders Suche nach Konstanz wird der Schlüssel zum Teamerfolg.“

Vor allem durch die Verpflichtung von Center Howard erhofft sich Schröder neue Impulse für sein Spiel. „Wenn er zum Korb geht und viel Druck ausübt, bekommen wir wahrscheinlich viele offene Würfe“, sagte der Profi mit dem goldenen Fleck im schwarzen Haar. Nachdem die Quote bei Dreipunkteversuchen im Vergleich zu seinem zweiten NBA-Jahr gesunken war, arbeitete Schröder im Sommer viel an seinem Distanzwurf.

Auf seine Qualitäten als guter Schütze vertraut auch Paul Zipser, der neben Nowitzki und Schröder diese Saison als dritter Deutscher in der NBA spielt. Der frühere Münchner wurde in der Talente-Ziehung von den Chicago Bulls ausgewählt und hofft auf Einsatzzeit. Nachdem der 22-Jährige in einem Vorbereitungsspiel starke 18 Punkte erzielte, habe er ihm eine Nachricht geschrieben, berichtete Nowitzki. „Er hat gesagt: Es macht alles Spaß, es ist etwas anstrengender, das Spiel ist ein bisschen schneller. Aber er hat sich gut eingelebt.“

So geht Nowitzkis Blick auch in seiner 19. NBA-Saison immer noch zu den beiden jungen Deutschen. „Ich drücke den Jungs die Daumen“, sagte der 38-Jährige. „Außer wenn sie gegen Dallas spielen.“