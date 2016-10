Region

Bandenmitglieder in Ibbenbüren festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Mitglieder einer Bande in Ibbenbüren festgenommen. Sie sollen in den vergangenen Monaten im Emsland und im Kreis Steinfurt Fahrräder im Wert von fast 200.000 Euro gestohlen haben.

gn Lingen/ Ibbenbüren. Am Mittwoch gegen 16 Uhr sind in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt in der Bachstraße von Spezialeinsatzkräften der niedersächsischen Polizei drei Männer wegen des Verdachts des bandenmäßigen, schweren Diebstahls festgenommen worden. „Den Männern wird vorgeworfen, als Mitglied einer Bande seit Oktober 2015 in Lingen, Sögel, Melle, Hörstel (NRW), Lengerich (NRW) und in Schermbeck (NRW) Einbrüche in Fahrradgeschäfte verübt zu haben, bei denen hochwertige Fahrräder und E-Bikes im Wert von fast 200.000 Euro gestohlen wurden“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zwei der Männer im Alter von 26 und 30 Jahren wurden nach Lingen gebracht und am Donnerstagmittag dem Haftrichter in Osnabrück vorgeführt, der Haftbefehle gegen sie erließ. Der dritte Mann im Alter von 30 Jahren wurde von den Beamten zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bereits am 29. September waren nach einem Einbruch in Schermbeck in ein Fahrradgeschäft vier Mitglieder der Bande im Alter von 21 bis 30 Jahren in Essen (NRW) festgenommen worden. Drei sitzen seit dieser Zeit in Untersuchungshaft. Der Hauptteil der Täter stammt laut Polizei aus dem Kosovo und wohnt in Nordrhein-Westfalen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim waren über mehrere Monate von einer vierköpfigen Ermittlungsgruppe geführt worden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück dauern an.