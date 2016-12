Obergrafschaft

Bald Tempo 50 an der Wasserstiege

Zur letzten Sitzung in 2016 traf sich der Schüttorfer Samtgemeinderat am Montagabend. FDP-Mann Kar-Heinz Bach brachte das Thema Wasserstiege zur Sprache.

Schüttorf. Die neue Brücke an der Wasserstiege in Samern sorgte am Montagabend erneut für Diskussionen in der Sitzung des Samtgemeinderates. „Die Befahrbarkeit lässt zu wünschen übrig“, teilte Ratsherr Karl-Heinz Bach (FDP) mit. Ein Kritikpunkt: der Wasserablauf bei Regen. „Wir haben das ausprobiert. Mit dem Pkw ist das nicht so ein großes Problem. Mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen sei das schon holpriger. „Da müssen wir dringend Abhilfe schaffen“, so Bach. Marco Beernink (SPD) konkretisierte: Die Verbindung vom Teerbelag zur Brücke hin sei sehr wellig. „Wenn man da mit dem Anhänger drüber fährt, dann wackelt es schon ordentlich“, sagte Beernink im Gespräch mit den GN. „Wir müssen uns das ernsthaft ansehen und möglicherweise eine Mängelrüge aussprechen“, sagte Claudia Middelberg (Grüne). Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus entgegnete, dass die Brücke technisch in einwandfreiem Zustand sei. „Eine Änderung ist dort nicht angedacht.“ Das Einzige, was die Verwaltung unternehmen könne, sei das Einrichten einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Km/h. Manfred Windhaus sagte außerdem zu, die Angelegenheit an die Fachabteilung zur Prüfung weiterzugeben.

Nachtragshaushalt: Einstimmig verabschiedet wurde am Montagabend der Entwurf des Nachtragshaushaltes der Samtgemeinde, der bereits ausführlich im Finanzausschuss vorgestellt worden war (die GN berichteten). Kämmerer Gerhard Verwold ging in seinem Bericht unter anderem nochmals auf die Sanierungsarbeiten an der Schule auf dem Süster-esch ein: „Um die benötigten unvorhersehbaren Mehrausgaben bereitstellen zu können, mussten bei vielen anderen Kostenstellen vorgesehene Unterhaltungsarbeiten aufgeschoben werden und im Ursprungsplan für diesen Zweck bereitgestellte Haushaltsmittel umgeschichtet werden.“

An der Schule hatten sich im Laufe des Jahres undichte Stellen im Dach bemerkbar gemacht. „Diese mussten zwingend sofort beseitig werden, um langfristige Gebäudeschäden zu vermeiden“, sagte Verwold. „Diese Schäden hätten vom Alter her eigentlich noch nicht vorhanden sein dürfen“, erklärte Verwold im Gespräch mit den GN. Die Schulsanierung sei erst 15 Jahre her, von den verantwortlichen Firmen seien allerdings viele nicht mehr am Markt, so der Kämmerer.

Für 2017 zeichne sich eine deutliche Verschiebung der Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde ab. „Die Schlüsselzuweisungen werden in 2017 nach den derzeitigen Erkenntnissen um rund 930.000 Euro geringer ausfallen. Unter Berücksichtigung der dann reduzierten Kreisumlage ist dann eine Nettomindereinnahme um rund 500.000 Euro durch eine höhere Samtgemeindeumlage auszugleichen, weil die Samtgemeinde keine anderen Einnahmequellen besitzt“, so Verwold weiter. Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde seien im vergangenen Jahr alle mehr oder weniger sehr steuerkräftig gewesen, was dann bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen durch das Land negativ auf die Samtgemeinde durchschlage. „Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass die Samtgemeinde einen angemessenen Sparkurs fortsetzt und Rat und Verwaltung die zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll und nach Dringlichkeit entsprechend einsetzen.“ Dabei müsse den einzelnen Einrichtungen vermittelt werden, dass nicht immer alle Wünsche sofort umsetzbar seien, sondern hier und da Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. „Dennoch will ich hier keine Schwarzmalerei betreiben, sondern gemeinsam mit dem Rat die meines Erachtens solide Finanzpolitik in den nächsten Jahren fortsetzen.“

Der Sanierungsbedarf an der Schule auf dem Süsteresch zeige einmal mehr, wie wichtig es sei, solche Arbeiten von Fachleuten kontrollieren zu lassen“, kommentierte Karl-Heinz Büld (SPD). „Ich mag nicht an 2017 denken, was da noch alles auf uns zukommt.“ Ute Meier-Bergfeld (Grüne) lobte: „Es wird deutlich, wie eng wir hier alle zusammenstehen, wenn es um die Schulen geht.“ Es sei jedoch schade, dass solch ein Handlungsbedarf bestehe und von den Firmen niemand mehr in Regress genommen werden könne.

Seniorenbeirat: Der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Albert Becker, gab einen Überblick über die Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr und blickte auch auf die Pläne für 2017. Ab dem kommenden Jahr besteht der Seniorenbeirat nur noch aus 14 anstatt aus 15 Mitgliedern, da Tini Evenblij bei den Kommunalwahlen in den Samtgemeinderat gewählt worden ist. Becker sprach einige Themen an, von denen sich der Seniorenbeirat wünsche, dass sie im kommenden Jahr angegangen werden. So etwa eine bessere ÖPNV-Anbindung nach Nordhorn oder einen behindertengerechten Zugang zu Gleis 2 am Schüttorfer Bahnhof sowie akustische Ampeln. Außerdem sei das Pflaster des Marktplatzes sehr holprig.

Spende: Einstimmig stimmte der Rat für die AnSamtgemeinde Schüttorf erwirtschaftet Überschussnahme einer Spende in Höhe von 15.000 Euro für das Freibad vom Förderverein Freibad Schüttorf. Aufgrund der Höhe der Spende war ein Ratsbeschluss erforderlich.