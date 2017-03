Nordhorn

„Balance“: Veranstalter und Aussteller zufrieden

Sowohl die Veranstaltungsagentur „zengamedia“ als auch der Großteil der insgesamt 59 regionalen Aussteller zeigten sich sehr erfreut über den Besucherzuspruch bei der Messe „Balance“ am Wochenende in Nordhorn.

Nordhorn. Thomas Witte, Geschäftsführer von „zengamedia“, erklärte vor Messeschluss im GN-Gespräch, dass man auch 2017 ähnlich guten Zuspruch wie in den Vorjahren verzeichnet habe. „Es sind wieder um die 10.000 Besucher, die an den drei Tagen zu uns gekommen sind“, sagte Witte. Die Konstanz in den Zahlen erklärt sich der Nordhorner Messemacher wie folgt: „Die ,Balance‘ ist die einzige Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, was hier vor Ort möglich ist.“ Das werde durch die hohe Zahl an „Wiederbuchern“ unter den Ausstellern verdeutlicht, die sich auch an diesem Wochenende über „sehr gute Resonanz“ gefreut hätten, unterstrich Witte.

Bildergalerie Gesundheitsmesse "Balance" in Nordhorn Eindrücke von der Gesundheitsmesse "Balance" am 3. bis 5. März 2017 in der "Alten Weberei" in Nordhorn. Foto: Iris Kersten

Dicht an dicht gedrängt schoben sich vor allem am Sonntagnachmittag die Menschen an den Ständen vorbei. Viele probierten einen der 1500 kostenlos angebotenen Snacks aus Kohlrabi und Radieschen, die nebst kreativen Rezeptideen bereits im Eingangsbereich auf sie warteten. Neugierig wurden die unterschiedlichen Angebote der überwiegend aus der Kreisstadt selbst stammenden Aussteller in Sachen Beauty, Wellness, Freizeit und Tourismus „unter die Lupe“ genommen. Kosmetische Gesichtsbehandlungen an verschiedenen Messepavillons standen vor allem bei den weiblichen Besuchern hoch im Kurs.

Die Gesundheit fördernde Lebensmittel, verschiedene Dienstleistungen aus den Sektoren Beauty und Wellness sowie Bewegungs- und Fitnessangebote sowohl kommerzieller Anbieter als auch von Sportvereinen sorgten für großes Interesse beim Publikum. Fachvorträge trugen ebenfalls zur Akzeptanz der Messe bei.