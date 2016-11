Nordhorn

Bahnübergänge im Visier der SPNV-Planer

Das Megaprojekt „Personenverkehr auf BE-Gleisen“ geht in die nächste Phase: Allein im Raum Nordhorn bereiten die SPNV-Planer die technische Aufrüstung aller rund 30 Bahnübergänge zwischen Hestrup und Frenswegen vor .

Nordhorn. Die Wiedereinführung von Personenverkehr auf den Gleisen der Bentheimer Eisenbahn ist ein Jahrhundertprojekt, das Planer und Behörden seit längerem intensiv beschäftigt. Allein die geforderten europaweiten Ausschreibungen aller Planungs- und Bauleistungen erfordern einen gewaltigen bürokratischen und planerischen Aufwand. Zudem müssen alle Bauleistungen zunächst von der Landesnahverkehrsgesellschaft geprüft und genehmigt werden. Deshalb ist mehr als eineinhalb Jahre nach dem offiziellen Startschuss für den Bürger noch nichts vom kommenden Schienenverkehrsprojekt zu sehen.

Das wird sich allerdings im Laufe des kommenden Jahres ändern, denn hinter den Kulissen wird fieberhaft gearbeitet. Die Ausbauplanungen sind schon ein großes Stück vorangekommen. Erste Bauarbeiten an der BE-Strecke sowie den Bahnhöfen und Haltepunkten werden voraussichtlich Mitte 2017 anlaufen.

„Wir sind das einzige Reaktivierungsprojekt in Niedersachsen, das noch im Zeitplan liegt“, sagte BE-Vorstand Joachim Berends bei der Vorstellung des aktuellen Planungsstands in Nordhorn. Nach wie vor gelte das Ziel, zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn AG am 9. Dezember 2018 mit dem fahrplanmäßigen Betrieb auf der 28 Kilometer langen SPNV-Strecke zu beginnen. „Das ist ein ambitionierter Zeitplan, der vielleicht nicht auf den Tag genau eingehalten werden kann“, so Berends vor Mitgliedern der Nordhorner Ausschüsse für Verkehr und Stadtentwicklung. „Aber man muss sich einen erreichbaren Zielpunkt setzen, sonst wird man nie fertig.“ Im Visier der SPNV-Planer sind im Raum Nordhorn zurzeit die vielen Bahnübergänge. Zwischen der südlichen Stadtgrenze in Hestrup und der nördlichen im Raum Frenswegen/Grasdorf kreuzt das BE-Gleis 27 öffentliche Straßen und Wege. Jeden einzelnen dieser Übergänge haben die Planer in den vergangenen Wochen geprüft und festgelegt, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen dort erforderlich sind.

Züge erreichen Tempo 80

Immerhin wird nach Einführung des Personenverkehrs auf dem BE-Gleis schneller gefahren als bisher: Die Güterzüge, die bisher eine Maximalgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erreichen (auf vielen Abschnitten aber langsamer fahren), sollen künftig mit Tempo 60 verkehren. Die Triebwagen und Fahrpläne des Personenverkehrs sind auf Tempo 80 ausgelegt.

Daraus ergibt sich eine Liste von Ausbaumaßnahmen: Von den 13 bisher ungesicherten Übergängen im Stadtgebiet sollen vier komplett geschlossen werden, sechs werden mit Lichtsignalanlagen gesichert. Zusätzlich erhalten die Übergänge „Grüner Weg“ in Hestrup und „Heideweg“ in der Blanke auch Halbschranken. Technisch gesichert werden muss auch der Übergang zu einer Hofzufahrt im Bereich Grasdorf. Er wird um einige Meter verschoben und ebenfalls mit Lichtsignalanlagen ausgestattet.

An weiteren 13 Übergängen, die bereits mit Schranken oder Lichtsignalanlagen gesichert sind, müssen Streckenkontakte und Steuerungssoftware geändert werden. Ihr äußeres Erscheinungsbild ändert sich dadurch nicht. Ausnahmen sind hier die Bahnübergänge am Twentenfeldweg, am Vennweg und an der Zeppelinstraße. Am Twentenfeldweg wird die vorhandene Signalanlage durch Halbschranken ergänzt. Am Vennweg muss die veraltete Signalanlage ausgetauscht werden. Und an der Zeppelinstraße werden die Fußgängerfurten versetzt, um mehr Sicherheit zu bieten.

Für alle diese Ertüchtigungsmaßnahmen muss ein baurechtliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, das mehrere Monate dauern wird. Außerdem müssen in den meisten Fällen so genannte Kreuzungsvereinbarungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz geschlossen werden. Sie regeln auch die Kostenverteilung: Ein Drittel der Kosten zahlt die Stadt, ein Drittel die BE und ein Drittel das Land. BE und Stadt erhalten auf ihren Kostenanteil allerdings Zuschüsse von bis zu 60 Prozent. Die notwendigen Förderanträge für den städtischen Anteil an diesen kreu-zungsbedingten Kosten der technischen Sicherungen an den Bahnübergängen will die Stadt kurzfristig erarbeiten und stellen.

Haltepunkte „wachsen“

Im Gange sind auch die Planungen für die künftigen Haltepunkte. In Nordhorn soll der Nahverkehrszug zweimal stoppen, einmal am Bahnhof und einmal an der Mathildenstraße. Diesen eigentlichen „Haltepunkt Blanke“ muss die Bahn bezahlen, das Umfeld ist jedoch Sache der Stadt. Ein Ingenieurbüro bearbeitet zurzeit die Vorplanung für dieses Umfeld, die Schnittstellen zwischen der Bahnsteiganlage der Eisenbahn und der städtischen Fläche sind abgestimmt.

Am Bahnhof Nordhorn will die BE das historische Bahnhofsgebäude auf seinen Kern zurückbauen und restaurieren. Es wird auf beiden Seiten ergänzt durch Flachbauten. „Die Vermietung läuft besser als erwartet“, erklärte BE-Vorstand Berends. Für alle entstehenden Gewerbeflächen gebe es Interessenten. „Wir wollen, dass am Bahnhof Leben ist.“

Der Fahrplan zur Wiedereinführung des Personenverkehrs auf BE-Schienen