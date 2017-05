Ticker

Bahn-Konkurrent Locomore ist insolvent

dpa Berlin. Der private Fernzug-Betreiber Locomore hat Insolvenz angemeldet. Das sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg der Deutschen Presse-Agentur. Locomore hatte im Dezember seine Verbindung zwischen Berlin und Stuttgart in Betrieb genommen, die Fahrgastzahl blieb jedoch unter den Erwartungen. Zudem gab es technische Probleme in den Zügen. Eine Stellungnahme der Locomore-Geschäftsführung ist bislang nicht zu erhalten. Wie es mit dem Zugverkehr weitergeht ist noch unklar. Die Betreiber hatten per Crowdfunding mehr als 600 000 Euro als Startkapital gesammelt.