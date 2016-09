Grafschaft

Bahn dementiert Aus für IC-Halt in Bad Bentheim

In der Diskussion um den möglichen Wegfall der Fernverkehrshalte in Bad Bentheim und Rheine hat sich nun die Deutsche Bahn eingeschaltet. Der Konzern ist in die Planungen gar nicht eingebunden gewesen.

Bad Bentheim / Berlin. Die Deutsche Bahn beabsichtigt nicht, Veränderungen an der Intercity-Linie Richtung Amsterdam vorzunehmen, oder die Haltepunkte Rheine und Bad Bentheim zu schließen. Das bestätigte jetzt auch der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für das Land Nordrhein-Westfalen, Werner J. Lübberink, gegenüber den beiden Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann aus Ringe (Wahlkreis Mittelems) und Jens Spahn (Wahlkreis Steinfurt I – Borken I). Die Abgeordneten hatten sich am 24. August, direkt nach Bekanntwerden der Überlegungen, an die Deutsche Bahn gewandt.

Jens Spahn unterstrich, die Fernverkehrsverbindung per Intercity (IC) zwischen Amsterdam und Berlin sei eine wichtige und schnelle Verbindung zwischen beiden Metropolen. Stegemann ergänzte : „Europa wächst stärker zusammen. Gerade in unserer Grenzregion ist es wichtig, schnell und unabhängig vom Auto im Nachbarland zu sein.“ Für die Unternehmen der Region sei die Verbindung zum Amsterdamer Flughafen sehr bedeutend.

Unverzichtbarer Knotenpunkt

Die Bahnhöfe in Rheine und Bad Bentheim haben aus Sicht beider Abgeordneter einige wichtige Funktionen im Netz der Deutschen Bahn. So ist Bad Bentheim Grenzbahnhof, an dem bis auf Weiteres der Stromsystemwechsel durchgeführt wird. Derzeit wird der Bahnhof für rund 4,6 Millionen Euro barrierefrei umgebaut. Rheine ist ein unverzichtbarer Knotenpunkt, denn dort kreuzen sich die Fernverkehrslinien in West-Ost-Richtung, von Amsterdam nach Berlin, sowie in Nord-Süd-Richtung, von der Nordsee bis ins Rheinland. Zudem machen dort fünf Regionalverkehrslinien halt.

Diskussionen über die Schließung der Haltepunkte waren aufgekommen, weil in einer Verkehrsstudie unter der Federführung der niederländischen Provinz Overijssel als eine mögliche Option die Schließung der beiden Haltestellen auf der IC-Strecke geprüft werden sollte, um die Verbindung Amsterdam - Berlin zeitlich schneller zu machen.

Derartige Pläne sind jedoch nicht mit der Deutschen Bahn abgestimmt, wie Lübberink mitteilte. Auch Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn AG für Niedersachsen/Bremen/Hamburg, hatte auf Anfrage der GN mitgeteilt, dass die Bahn AG von dieser Studie keine Kenntnis habe.