Obergrafschaft

Bäume auf FC-Trainingsgelände in Schüttorf gefällt

Ein erster Schritt, um das Gelände an der Salzberger Straße in Schüttorf baureif zu machen, ist getan: Bäume auf dem FC-Trainingsgelände wurden gefällt.

Schüttorf. „Das Trainingsgelände an der Salzberger Straße ist für den FC Schüttorf 09 Geschichte“, meinte FC-Vorsitzender Hannes Kerkhoff. Seit Anfang der Woche laufen in dem Bereich, in dem bislang die Fußballmannschaften trainierten, die ersten Vorbereitungen für das geplante Baugebiet. „Es werden jetzt die Bäume gefällt, als erster Schritt, um das Gelände baureif zu machen“, erklärte Dieter Salewski, Bauamtsleiter in Schüttorf, auf GN-Nachfrage.

Die Fällung sei nur bis Ende Februar möglich, sonst hätte man damit bis Ende September warten müssen. „Wir wollten uns die Option offen halten“, sagte Salewski. Wann die Vermarktung der Grundstücke beginne, sei noch nicht sicher. Angepeilt ist der Frühsommer – „wenn alles glatt geht“, meinte der Bauamtsleiter. Allerdings muss zuvor noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Die Mannschaften des FC müssen nun auf andere Plätze ausweichen. „Wir haben es ja gewusst und wir können es auch nicht ändern“, sagte Kerkhoff. Derzeit seien die Sportplätze wegen der Witterungsverhältnisse gesperrt. In den nächsten Monaten sollen die Trainingseinheiten auf die übrigen Plätze im Sportpark verteilt werden – und auch der SC Borussia 26 Schüttorf wird den Fußballern des FC vorübergehend Unterschlupf gewähren. „Wir haben uns zusammengesetzt und besprochen, dass wir den Platz an der Jahnhalle auch zum Training und für Spiele nutzen können“, berichtete Kerkhoff.

Dem Platzmangel endgültig abhelfen soll ein Kunstrasenplatz im Sportpark des FC. Für dessen Bau – sowie für die anderen Maßnahmen, die im Sportpark durchgeführt werden sollen – gibt es einen Arbeitskreis, der sich bereits getroffen hat. „Anfang März soll es eine Bereisung zu verschiedenen Kunstrasenplätzen geben“, sagte der Vorsitzende des Vereins. Der Wunsch aller im Arbeitskreis sei es, dass Ende Juni oder Anfang Juli mit dem Bau des Kunstrasenplatzes begonnen wird. Die anderen Maßnahmen im Sportpark, wie die Einrichtung eines Trainingsgeländes mit Flutlicht, könnten dann im kommenden Jahr in Angriff genommen werden.