Bäume als Beitrag zur Familiengeschichte

Im November ist Pflanzzeit in der Samtgemeinde Neuenhaus: Am Sonnabend sind bei der 5. Pflanzaktion im Hochzeits- und Geburtenwald am Rabenweg in Grasdorf elf Obstbäume gepflanzt worden.

Neuenhaus. Am Morgen wurden die Bäume vor dem ersten Spatenstich von Hans-Ulrich Kortmann, Gärtner beim Bauhof Neuenhaus, an die zugewiesenen Standorte gebracht, den passenden Spaten jeweils in Griffweite.

„An jeder Pflanzstelle haben wir vorher den Boden ausgewechselt, damit die jungen Bäume leichter anwachsen können“, erzählt Kortmann. Mitarbeiter des Bauhofes sind nicht nur an den Vorbereitungen für den jährlich angebotenen Pflanztermin eingebunden, sie pflegen die Obstwiese auch über das Jahr hinweg, mähen beispielsweise das Gras und wässern unter anderem Apfel- und Kirschbäume. In diesem Jahr gesellen sich zwei Hauszwetschgen, sechs Apfel- und vier Kirschbäume zu den bereits vorhandenen Bäumen, sodass auf dem Hochzeits- und Geburtenwald derzeit 52 Obstbäume wachsen.

Gründe, einen Baum zu pflanzen gab es viele: Inken Kramers Großeltern haben ihrer Enkelin zur Hochzeit mit ihrem Mann Matthias Schäfer-Meyer eine Kirsche für die noch junge Streuobstwiese geschenkt, die die beiden am Sonnabend gemeinsam an ihrem neun Standort einpflanzen. „Im Garten meiner Großeltern stand immer ein Kirschbaum, von dem ich in meiner Kindheit viele Kirschen gegessen habe“, erzählt Krämer zur Wahl der Baumart.

Heinrich van der Zouw besaß bereits aus der Pflanzung aus dem vergangenen Jahr einen „Roten Boskop“ auf der Wiese, ein Geschenk zum 60. Geburtstag. Ehefrau Janette van der Zouw bekam zum selben Anlass ebenfalls einen „Roten Boskop“ geschenkt – zur Freude der van der Zouws stehen die beiden Bäume durch Zufall direkt hintereinander. „Mal schauen, wer von uns dann mehr Äpfel ernten wird“, freut sich das Ehepaar über den schönen Zufall. Ein paar Schritte weiter pflanzt Reinhard Bergmann gemeinsam mit seinen zwei Enkelinnen (die beide bereits mit einem Baum auf der Obstwiese vertreten sind) eine „Große Schwarze Knorpelkirsche“ für Enkel Moritz Blaak zur Geburt.

Insgesamt sieben Bäume werden in diesem Jahr anlässlich eines Geburtstages oder einer Geburt gepflanzt, weitere vier anlässlich einer Eheschließung oder eines Ehejubiläums. Gerade rechtzeitig sind dann schließlich alle Obstbäume in der Erde, bevor der Regen die Fahrt ins Haus Barkemeyer des SSC Grasdorf ein wenig beschleunigt.

In gemütlicher Atmosphäre werden bei Kaffee und Schnittchen die Pflanzurkunden von Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp und Bürgermeister Paul Mokry verteilt – auf jeder Urkunde sind die GPS-Koordinaten des dazugehörigen Baumes vermerkt. „Wer einen Baum pflanzt, der leistet nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern trägt auch zur eigenen Familiengeschichte bei“, machte Oldekamp deutlich. Gelegenheit, selbst in Grasdorf einen Baum zu pflanzen, gibt es im kommenden Jahr am 18. November.