Obergrafschaft

Bad Bentheimer Brandopfer stehen ohne Wohnung da

Bei dem Wohnhausbrand am Sonnabend konnten sich alle Bewohner und Übernachtungsgäste rechtzeitig ins Freie retten. Wie knapp es war, erzählt Mieter Patrick Cronauer. Er sucht derzeit nach einer neuen Bleibe.

Bad Bentheim. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens, als Patrick Cronauer aus dem Schlaf gerissen wird. Die Flammen haben Teile seiner Hose und seiner Haare erreicht. Die Decke, der Tisch und das Sofa in seinem Zimmer brennen lichterloh, auch der Heizlüfter, der den Brand ausgelöst haben soll. Gerade noch rechtzeitig kann er das Feuer an den betroffenen Stellen am Körper löschen. „Ich bin sofort los und habe die anderen gewarnt“, sagt der 26-Jährige. Seine drei Mitbewohner schlafen noch. Auch einige Gäste befinden sich am Samstagmorgen in dem Haus am Stegehoek. Alle acht Personen schaffen es rechtzeitig, sich vor den Flammen ins Freie zu retten (die GN berichteten). Nachdem alle in Sicherheit sind, ruft Cronauer die Feuerwehr. Er ist froh, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Rund 100 Feuerwehrleute aus Bad Bentheim, Gildehaus, Schüttorf und Isterberg sowie Helfer des DRK sind im Einsatz.

Die Ermittlungen laufen

Jetzt, ein paar Tage später, steht Cronauer vor der Brandruine. Die Ermittlungen zur Ursache laufen derzeit, das Gelände ist abgesperrt. „Diese Brandstelle ist beschlagnahmt. Betreten verboten“ steht auf einem weißen DIN A4-Blatt, das an einem Absperrgitter hängt. Noch immer liegt der Geruch von verbranntem Holz in der Luft. Patrick Cronauer ist vor vier Jahren aus München nach Bad Bentheim gezogen. „Schön ruhig hier“, findet er. Richtig fassen kann der 26-Jährige immer noch nicht, was da am Wochenende passiert ist. All sein Hab und Gut ist verbrannt. „In diesem Zimmer war ich, als das Feuer ausgebrochen ist“, sagt er und zeigt in das ausgebrannte Gebäude. Persönliche Erinnerungsstücke hatte er glücklicherweise nicht in der Wohnung. „Alles ist bei meinen Eltern“, sagt Cronauer. Ob alle anderen Sachen, wie Kleidung und weitere Gebrauchsgegenstände, ersetzt werden, weiß er noch nicht. „Ich habe leider keine Versicherung abgeschlossen“, sagt Cronauer. „Wenn die Brandermittlungen ergeben sollten, dass es tatsächlich der Heißlüfter war, der das Feuer ausgelöst hat, und kein Eigenverschulden vorliegt, dann hätte ich Glück und würde alles erstattet bekommen.“

Zugefrorene Hydrantendeckel

Viel Aufregung hatte es am Sonnabend bei den Löscharbeiten um die zugefrorenen Deckel der Hydranten gegeben. Anwohner und die Wehrleute hatten gut zehn Minuten benötigt, um an das Löschwasser zu kommen. Doch selbst wenn das Wasser direkt verfügbar gewesen wäre, hätte das Haus trotzdem nicht mehr gerettet werden können. Das hatte Ortsbrandmeister Martin Nyenhuis den GN berichtet. In den sozialen Netzwerken fragten sich viele Bentheimer, wer sich in so einem Fall um die Hydranten kümmern muss. Der Trink- und Abwasserverband (TAV) kontrolliert standardmäßig einmal im Jahr alle Hydranten in Bad Bentheim. „Es ist uns aber nicht möglich, bei Minusgraden alle Hydranten zu kontrollieren und sie gegebenenfalls aufzutauen. Dafür sind das zu viele“, sagt TAV-Geschäftsführer Bernhard Weinberg. Das bestätigt der stellvertretende Kreisbrandmeister Ulrich Bölt. Die Feuerwehr habe eben aus diesen Gründen Gasbrenner und weitere Werkzeuge in den Wagen. „In Neubaugebieten werden inzwischen Hydranten mit Hartplastikdeckeln verbaut, die sollen nicht so schnell einfrieren“, erklärt Weinberg.

Gesucht: Neue Wohnung

Für Patrick Cronauer und seine Mitbewohner geht es jetzt in erster Linie darum, eine neue Bleibe zu finden. „Am liebsten wieder eine WG.“ Eine Zusage habe es bereits gegeben. „Das Haus sollte ja nächsten Monat sowieso abgerissen werden. Darum haben wir uns schon vor einer Weile um eine neue Wohnung gekümmert.“ Zum 1. März wird Patrick Cronauer eine neue Stelle bei einem Betrieb für professionelle Stahlreinigung in Schüttorf antreten. „Kurz nach dem Brand haben uns die Vermieter sogar zugesagt, dass wir auch früher in die neue Wohnung können.“ Doch dann sei völlig unerwartet und recht unfreundlich eine Absage gekommen. „Und das nur, weil ich vor Jahren einmal eine eidesstattliche Erklärung abgeben musste. Dabei könnte einer meiner Mitbewohner die Miete notfalls sogar alleine tragen“, sagt Cornauer enttäuscht. Im Moment lebt der 26-Jährige bei Freunden. „Mal hier und mal dort“, sagt er. „Ich hoffe aber sehr, dass wir bald etwas finden. Ich fange ja am 1. März mit der neuen Stelle in Schüttorf an.“ Nach einem Aufruf über das soziale Netzwerk Facebook habe er schon viele Angebote bekommen. Erst dann wird er wohl endlich die Zeit haben, die Erlebnisse in Ruhe zu verarbeiten.