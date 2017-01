Lokalsport

Bad Bentheim triumphiert erstmals beim Vechtecup

So sehen die Sieger aus: Die Fußballer des SV Bad Bentheim gewannen erstmals das Hallenfußballturnier um den Vechtecup. Fotos: Udo Wohlrab

Das Finale des Hallenfußballturniers gegen den FC Schüttorf 09 ging nach zwölf torlosen Minuten in die Penalty-Entscheidung. Hier siegte der Landesligist mit 4:2. Den dritten Platz sicherte sich Vorwärts Nordhorn.

Schüttorf. Die Fußballer des SV Bad Bentheim haben erstmals das Hallenturnier um den Vechtecup gewonnen. Im Finale setzte sich der Landesligist nach torloser regulärer Spielzeit mit 4:2 im Penaltyschießen gegen Gastgeber FC Schüttorf 09 durch. Während bei den Burgstädtern vier Schützen trafen, scheiterten zwei 09-Akteure beim Duell Spieler gegen Torwart. Dritter beim 31. Vechtecup wurde Vorwärts Nordhorn durch einen 2:1-Erfolg im kleinen Finale gegen Vorjahressieger SuS Neuenkirchen. Die Treffer für die Grafschafter beim Sieg gegen den Oberligisten erzielten Jannes ten Hagen und Konstantin Nurekenov zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung.

SVB-Spielertrainer Jörg Husmann, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, freute sich über den Turniersieg, den er als verdient einstufte. „Ein großes Lob an die Mannschaft, sie hat es überragend gemacht. Dieser Erfolg wird uns Auftrieb geben für die anstehende Vorbereitung und die Rückserie“, sagte Husmann.

09-Trainer Rainer Sobiech lobte sein Team für eine engagierte und gute Vorstellung. „Die Mannschaft hat ein ganz tolles Turnier gespielt. Im Penaltyschießen hat das letzte Quäntchen gefehlt“, sagte Sobiech und fügte hinzu: „Die Bad Bentheimer haben alle Spiele gewonnen und im Finale 0:0 gespielt – sie haben es verdient, wenngleich wir natürlich auch gerne gewonnen hätten.“

Das Endspiel hatten die Bad Bentheimer durch einen 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen ihren Ligarivalen Vorwärts Nordhorn erreicht. Simon Hennig brachte sein Team mit seinem frühen 1:0 auf die Siegerstraße, Dennis Maschmeier sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung. Eray Bayraktar führte die Schüttorfer nicht nur als Taktgeber, sondern auch als Torschütze ins Finale. Der Mittelfeldspieler traf für den FC 09 in der 8. Minute des Halbfinales gegen Vorjahressieger SuS Neuenkirchen zum 1:0-Endstand.

In der Mercedes-Wessels-Gruppe mit den späteren Finalisten waren die Würfel bereits nach zwei Spielen gefallen: Die Grafschafter Vertreter FC Schüttorf 09 und SV Bad Bentheim lagen nach zwei Siegen mit jeweils sechs Punkten und 7:2 Toren gleichauf an der Tabellenspitze. Beide Obergrafschafter Teams waren damit bereits für das Halbfinale qualifiziert. Sie spielten sehr diszipliniert und zielgerichtet, vor allem aber glänzten sie durch Effektivität im Torabschluss. Das Duell um den Gruppensieg gewann Bad Bentheim mit 3:1 gegen den Gastgeber. Die emsländischen Teams des SC Spelle/Venhaus und SV Holthausen/Biene waren damit bereits vor dem letzten Gruppenspiel ausgeschieden, sodass der direkte Vergleich im letzten Aufeinandertreffen ohne sportlichen Wert war.

In der Wanning-Logistik-Gruppe machte Vorwärts durch späte Tore auf sich aufmerksam: Der 1:1-Ausgleich gegen SuS Neuenkirchen fiel buchstäblich in letzter Sekunde. Beim 1:0-Erfolg gegen den SV Mesum trafen die Nordhorner gut 20 Sekunden vor dem Spielende. Am Ende duellierten sich die Grafschafter mit dem tor- und punktgleichen Vorjahressieger aus Neuenkirchen im Penaltyschießen um den Gruppensieg – und unterlagen 2:4. Der Regionalligist SV Meppen, der fast ausnahmslos mit A-Jugendspielern angetreten war, spielte keine Rolle und schied punktlos aus.

Die meisten Tore beim 31. Vechtecup erzielte ein Spieler der Siegermannschaft: Dennis Maschmier kam auf acht Treffer. Als bester Torhüter des Turniers wurde Lukas Fiedler (Neuenkirchen) ausgezeichnet.