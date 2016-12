Obergrafschaft

Bad Bentheim rockt in die Feiertage

Zum „Christmas Rock“ am kommenden Freitag kommen zahlreiche Bands in den „Treff 10“ in Bad Bentheim.

gn Bad Bentheim. Ein letztes Mal in diesem Jahr beschallt die Konzertinitiative „Alternation“ am Freitag, 23. Dezember, den „Treff 10“ in Bad Bentheim. Wie bereits noch im alten Jugendhaus an der Franziskusstraße zum „Christmas Rock“, also mittlerweile schon traditionell, treten drei Bands, aus der Umgebung Bad Bentheims auf. Der Name und das Motto „in.die Feiertage“ ist Programm. „Die Besucher erwartet feinste Indie-Musik, die nicht davor scheut, auch mal ein wenig flotter zu werden, als es sonst manchmal so stereotypisch für dieses Genre unterstellt wird“, heißt es in der Ankündigung.

Den Anfang machen, nach einer Happy Hour ab 19.30 Uhr, bei der es (fast) jedes Getränk für gerade mal einen Euro gibt, die Jungs von „National Park Visitor Center“ aus Münster. Wem danach noch nicht warm genug ist, dem ist es spätestens nach der Show „der drei schönsten Menschen der Welt“, wie sich „Gilderoy“ ganz selbstironisch und gespielt arrogant bezeichnen.

Den Abschluss bilden „MMTH“ aus Emden mit klangvollem und energetischem Rock, der kaum Zeit lässt zu bemerken, dass die Band ohne Sänger auf der Bühne steht, kündigen die Veranstalter an. Der Bassmann der Band, Bernd Frikke, der bereits mehrfach mit Enno Bunger bei „Alternation“ aufgetreten ist, empfiehlt: „Hinstellen, Augen schließen und die Musik wirken lassen.“

Der Eintritt für den ganzen Abend beträgt vier Euro.