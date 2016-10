Ticker

Baby fällt acht Stockwerke in Fahrstuhlschacht und stirbt

dpa New York. Ein sechs Monate altes Baby ist in New York in einen Fahrstuhlschacht gefallen und bei dem Sturz über acht Stockwerke ums Leben gekommen. Die 21 Jahre alte Mutter hatte den Fahrstuhl gerufen und den Kinderwagen dann in die geöffnete Tür geschoben, berichtete die „New York Daily News“. Statt des Fahrstuhls sei dort bei dem Vorfall aber nur ein leerer Schacht gewesen, in den das Mädchen gefallen und dann auf dem defekten Aufzug gelandet sei. Auch die Mutter fiel demnach in den Schacht - sie landete auf ihrer Tochter und dem Kinderwagen und überlebte.