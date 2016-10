Obergrafschaft

B403 in Bad Bentheim ab Samstag wieder freigegeben

Von Carolin Ernst

Am Samstag soll der letzte Bauabschnitt an der B403 in Bad Bentheim fertiggestellt sein. Die Unterführung in Bad Bentheim wird allerdings nur einspurig befahrbar sein.

Schüttorf. Von vielen Autofahrern wurde sie herbeigesehnt: der Abschluss der Bauarbeiten an der Bundesstraße 403. Am Samstag soll es soweit sein, dann ist auch der letzte Abschnitt zwischen der Unterführung am Bad Bentheimer Bahnhof und der Kreuzung mit der Landesstraße 39 wieder freigegeben. Das bestätigte Ludwig Faber von der Bauaufsicht auf GN-Nachfrage am Donnerstag. Am Donnerstag wurde der Asphalt fertig aufgebracht, am Freitag sollen noch einige Restarbeiten folgen. „Für den Busverkehr und die Autofahrer ist die Straße auf jeden Fall ab Sonnabend wieder frei“, versicherte Faber. Das heißt, dass auch die Buslinien der Bentheimer Eisenbahn wieder regulär fahren sollen. In der Unterführung bleibt allerdings vorerst nur eine Spur für die Fahrzeuge frei. Hier wird eine Ampel den Verkehr regeln. „Hier gab es ein paar Probleme bei den Arbeiten. Wie lange die Ampel dort bleiben muss, kann ich nicht sagen“, meinte Faber.

