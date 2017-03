Obergrafschaft

Autos kollidieren auf Ochtruper Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim ist am Samstagnachmittag eine Frau verletzt worden. Zwei Autos waren auf der Ochtruper Straße zusammengestoßen.

Bad Bentheim. Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 16.15 Uhr. Ersten Informationen zufolge wollte eine 52 Jahre alte Niederländerin in einem VW aus der Straße Bauerschaft kommend die Ochtruper Straße in Richtung Up de Högte überqueren. Dabei übersah sie offenbar den Renault einer 46-Jährigen, die in Richtung Ochtrup unterwegs waren. Die Fahrzeuge kollidierten, dabei geriet der Renault mit Steinfurter Kennzeichen ins Schleudern und blieb schließlich in einem Straßengraben liegen. Die 46-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, die VW-Fahrerin blieb unverletzt.