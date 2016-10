Region

Autofahrer stirbt bei Kollision in Messingen

Von Hermann Lindwehr

Am Dienstag ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 57 zwischen Lingen und Osnabrück bei Messingen ein 50-jähriger Autofahrer aus Lingen so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Messinge/Lingen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Kia cee’d mit Anhänger in Richtung Osnabrück unterwegs. Gegen 14.40 Uhr war er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der ihm entgegenkommende Lastwagenfahrer konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 50-Jährige wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Messingen und Freren aus dem Wagen geborgen. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Video Tödlicher Unfall in Messingen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Messingen: Ein Auto ist am Nachmittag auf der Beestener Straße frontal gegen einen LKW geprallt.

Der Lastwagenfahrer aus Ibbenbüren kam mit leichten Verletzungen davon. Die L 57 war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

