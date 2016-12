Region

Autobahn 30 am Sonntag voll gesperrt

Die Bundesautobahn 30 muss am Sonntag, 11. Dezember, in der Zeit von 7 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Salzbergen und Rheine-Nord in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Salzbergen. Grund für die zeitweise Sperrung der A30 sind Arbeiten an über die Autobahn laufenden Hochspannungsleitungen. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück vor kurzem mit. Während dieser Arbeiten ist aus Sicherheitsgründen kein Verkehr möglich. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverlusten muss gerechnet werden. Für die Fahrtrichtung Hannover ist die Umleitungsstrecke U 7 von der Anschlussstelle Salzbergen zur Anschlussstelle Rheine-Nord örtlich ausgeschildert, in der Fahrtrichtung Amsterdam steht die U 56 zur Verfügung.

