Nordhorn

Auto überschlägt sich bei Überholmanöver

Ein Autofahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall auf der B213 in Höhe Fichtenstraße in Nordhorn verletzt. Er wollte einen abbiegenden Wagen überholen. Die Bundesstraße war für die Einsatzarbeiten gesperrt.

fsu Nordhorn. Ein Mercedesfahrer, der aus Richtung Lingen unterwegs war, wollte am Donnerstag gegen 16 Uhr von der B213 links in die Fichtenstraße abbiegen. Ein Nissan überholte nach bisherigem Kenntnisstand in diesem Moment den Mercedes, beide Wagen stießen zusammen. Dabei überschlug der Nissan und landete im Straßengraben. Der Fahrer wird im Krankenhaus behandelt. Der Mercedes blieb auf der Bundesstraße stehen. Beide Autos sind beschädigt. Die B213 war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen