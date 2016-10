Niedergrafschaft

Auto rollt in den Süd-Nord-Kanal

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Mercedes (A-Klasse) bei einem Unfall, der sich am Sonnabend um kurz nach 16 Uhr am Süd-Nord-Kanal zwischen Georgsdorf und Füchtenfeld ereignete.

gn Georgsdorf. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der Fahrer des Mercedes auf der Straße Am Kanal in Richtung Füchtenfeld unterwegs, als er aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug rückwärts in den Kanal rollte. Zumindest das Heck, so die Polizei, stand im Wasser.

Laut den Angaben der Beamten war der Fahrer alkoholisiert und es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach Angaben aus weiteren Quellen, die von der Polizei noch nicht bestätigt wurden, war auch ein unerschrockener Ersthelfer im Einsatz, der ins Wasser sprang und sich um den Fahrer kümmerte, bevor Rettungskräfte vor Ort waren.