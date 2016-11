Niedergrafschaft

Auto rollt allein in Georgsdorfer Kanal

Von Carolin Ernst

In der Nacht ist ein Auto in den Kanal in der Nähe des Georgsdorfer Heidewegs gerollt. Verletzt wurde niemand. Offenbar hatte sich das Fahrzeug auf einem Parkplatz allein in Bewegung gesetzt.

Georgsdorf. Eine böse Überraschung erwartete am Mittwochmorgen einen Mann nach seiner Nachtschicht in einem Georgsdorf Betrieb: Sein Auto hatte sich – während er gearbeitet hat – selbstständig gemacht und war vom Parkplatz in den Kanal in der Nähe des Heidewegs gerollt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr Georgsdorf sowie die Polizei war vor Ort, ein Abschleppunternehmen zog den Wagen am Morgen aus dem Wasser. Warum sich das Auto in Bewegung setzte, ist noch unklar.

Karte

