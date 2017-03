Niedergrafschaft

Auto in Ringe ausgebrannt

Von Christian Schock

Feueralarm am Freitagabend in Ringe: Ein Auto stand auf einem Privatgrundstück in Flammen.

Ringe. Die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld musste Freitag gegen 21.50 Uhr zu einem brennenden Auto in den Kuhdamm nach Ringe ausrücken. Beim Eintreffen stand der VW Passat bereits völlig in Flammen. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz und mit Schaum gegen denn Brand vor. Dennoch konnte nicht mehr viel gerettet werden und am Auto entstand Totalschaden. Der Einsatz war nach eineinhalb Stunden beendet. Mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern war die Feuerwehr im Einsatz. Ein Lob von der Feuerwehr ging noch an den Fahrer, der geistesgegenwärtig das Auto ins Freie gestellt hat und so ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude verhindert hat.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen