Niedergrafschaft

Auto in Flammen: A31 vorübergehend gesperrt

Ein mit fünf Rumänen besetzter Ford Focus ist am Mittwochabend auf der Autobahn 31, kurz vor der Raststätte Ems-Vechte-Ost, ein Raub der Flammen geworden. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

hlw Lohne. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, habe der 38-jährige Autofahrer ausgesagt, dass er und seine Kollegen auf dem Weg von einer Baustelle in Münster, wo sie als Eisenflechter arbeiteten, nach Twist zu ihren Wohnungen gewesen seien. Gegen 19.40 Uhr habe der Wagen plötzlich kein Gas mehr angenommen und er sei auf die Standspur gefahren. In dem Moment, als alle ausgestiegen waren, ging der Pkw in Flammen auf. Die Feuerwehr aus Lohne konnte trotz schnellen Einsatzes nicht mehr verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte. Die Autobahn war für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.