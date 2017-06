Nordhorn

Auto brennt während der Fahrt

Ein Auto hat am Donnerstagmorgen während der Fahrt in Nordhorn angefangen zu brennen. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten.

gn Nordhorn. Der Fahrer eines VW hat Donnerstag gegen 9.30 Uhr bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum seines Autos kam, während er auf der Bentheimer Straße in Nordhorn fuhr, teilte die Feuerwehr mit. Am Kreisverkehr Sauvageodstraße stellte er das Fahrzeug am Straßenrand ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein in unmittelbarer Nähe arbeitender Feuerwehrmann der Ortsfeuerwehr Uelsen konnte mithilfe eines durch Anwohner bereitgestellten Gartenschlauches eine Ausbreitung des Feuers ins Fahrzeuginnere verhindern.

Die alarmierte Ortsfeuerwehr Nordhorn brauchte letztendlich nur noch die Motorhaube mit technischem Gerät zu öffnen und Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Nachdem mit einer Wärmebildkamera der Motorraum anschließend kontrolliert wurde, konnten die Feuerwehrleute nach einer halben Stunde die Einsatzstelle wieder verlassen. Am Auto entstand vermutlich ein Totalschaden. Die Feuerwehr Nordhorn war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.