Nordhorn

Ausstellung zeigt Bücher im Wandel der Zeiten

Zu einer Zeitreise in die rund 500 Jahre alte Geschichte des Buches lädt eine Ausstellung in der Stadtbibliothek Nordhorn ein. Zu sehen gibt es etwa historische Kostbarkeiten, Kuriositäten, Einbände oder Illustrationen.

gn Nordhorn. Bis zum 29. Oktober zeigt die Stadtbibliothek am Büchereiplatz in Zusammenarbeit mit dem Antiquariat Hoffmann die Auswahl antiquarischer Bücher, die Besucher auf die Reise durch die letzten 500 Jahre der Buchgeschichte mitnehmen soll. Die Ausstellung trägt den Titel: „Von Druckbogen und Taschenbuch – Bücher im Wandel der Zeiten“.

„Bücher in der Stadtbibliothek, das ist soweit nichts Neues“, berichtet Anna Hermes vom Bibliotheksteam: „Doch was viele nicht wissen: Im 18. Jahrhundert konnte man keine fertig gebundenen Bücher beim örtlichen Buchhändler kaufen, sondern man bekam ein neues Buch nur in Druckbögen. Damalige Leser mussten sich Bücher üblicherweise noch selbst beim Buchbinder binden lassen.“

Neben den „Episteln“ als Druckbogen aus dem Jahr 1794 findet sich in der Ausstellung allerhand Interessantes, Antiquiertes und Kurioses.

So gibt es zum Beispiel 3D-Bücher nicht erst seit jüngster Zeit. Die Ausstellung zeigt ein Exponat aus dem Jahr 1943: „Das hunderttürmige Prag“ ist ein 3D-Album mit beiliegender Brille und Stereo-Bildern. Anna Hermes berichtet dazu: „Auch wenn die Brille für heutige Verhältnisse etwas sonderbar erscheinen mag – die Technik funktioniert.“

Außerdem zu sehen sind wertvoll geprägte Einbände aus Pergament, Seide, Leder und Leinen, Schmuckprägungen und Holzschnitte. Diese Zeugnisse der großen Handwerkskunst von Buchbindern und Illustratoren kann zu den Öffnungszeiten kostenlos in den Räumen der Stadtbibliothek Nordhorn neben dem Stadthaus II bewundert werden.