Lokalsport

Ausfall von Slaughter reißt beim SCU große Lücke

Die verletzte Mittelblockerin des Volleyball-Zweitligisten muss einige Wochen pausieren. Die Emlichheimerinnen erwarten am Sonntag mit dem RC Sorpesee den Tabellenvorletzten in der Vechtetalhalle (16 Uhr).

Emlichheim. Der SC Union Emlichheim steht vor entscheidenden Wochen: Der Emlichheimer Volleyball-Zweitligist will die nächsten beiden Heimspiele gegen die noch sieglosen Tabellen-Schlusslichter RC Sorpesee (So., 16 Uhr, Vechtetalhalle) und zwei Wochen später gegen den USC Münster II sowie zwischendrin die Partie beim Köpenicker SC II (12. November) nutzen, um sich im gesicherten Tabellen-Mittelfeld festzusetzen. Da kommt die Verletzung von Evann Slaughter für den Tabellenzehnten (6 Punkte) zur Unzeit. Die Amerikanerin ist am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen Skurios Volleys Borken umgeknickt. „Das wird ein paar Wochen dauern“, rechnet Trainer Michael Lehmann damit, dass die 24-Jährige drei bis sechs Wochen ausfällt.

Dabei ist die Mittelblockerin aus den Reihen des eigenen Kaders nur schwer zu ersetzen. Mit Ina Gosen und Lisanne Masselink stehen zwei Nachwuchskräfte parat, denen es jedoch noch an Erfahrung und Spielpraxis mangelt. Pia Timmer ist zwar gelernte Mittelblockerin, doch die Jugend-Nationalspielerin, die unter Lehmann zur Außenangreiferin umgeschult wurde, auf ihre frühere Position zu beordern, ist für den Trainer keine Option. „Pia ist außen sehr wertvoll geworden und würde uns da dann fehlen“, sagt Lehmann. „Außerdem brauchen wir Pia in der Annahme“, liefert Lehmann ein weiteres schlagkräftiges Argument, Timmer nicht in die Mitte zu ziehen.

Bleibt noch die Möglichkeit, sich bei der Reserve zu bedienen. Allerdings wäre die Aushilfe wohl auf eine Partie beschränkt, da Spielerinnen mit dem zweiten Einsatz in der 2. Liga sofort festgespielt wären.

Immerhin gab es beim SCU diese Woche auch eine gute Nachricht: „Wir dürfen seit Freitag mit Sondergenehmigung auf dem Großfeld trainieren und das ist für uns existenziell“, sagt Lehmann. Hintergrund: Um einen Wasserschaden zu beheben, ist in der Halle einiges an technischen Geräten aufgebaut. Doch die werden nun nicht mehr nur zu den Punktspielen, sondern auch zum Training des Zweitligisten ab- und wieder aufgebaut.

Obwohl Sorpesee bislang alle fünf Spiele verloren hat und vier davon mit 0:3 endeten, schätzt Lehmann die Gäste nicht schwächer ein als vergangene Saison. Dass sich die Sauerländerinnen vor einer Woche mit 22:25, 18:25 und 23:25 gegen den Tabellenzweiten Köln heftig zur Wehr setzten, ist ein Beleg dafür. Lehmann erklärt sich die Lage der Vereine am unteren Ende der Tabelle eher damit, dass die Mannschaften über ihnen enorm an Qualität gewonnen hätten. „Die 2. Liga ist so viel stärker geworden“, sagt er, „da ist es für die Mannschaften, die sich nicht so verstärkt haben, extrem schwer geworden, ihre Punkte zu machen.“