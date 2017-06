Lokalsport

Aufstiegskampf Meppen gegen Mannheim im Netz

Von Oliver Wunder

Im Spiel SV Meppen gegen Waldhof Mannheim geht es am Mittwoch ab 19 Uhr um den Aufstieg in die 3. Liga. Das Spiel wird nur im Internet gezeigt. In den sozialen Netzwerken wird kräftig mitgefiebert.

Meppen. Meppen gegen Mannheim: Bei diesem Spiel am Mittwochabend geht es um Alles, den Aufstieg in die Dritte Liga. Bereits Stunden vor Anpfiff häufen sich die Einträge im sozialen Netzwerk Twitter unter dem Hashtag #svmsvw. Vor allem die Polizei, die das Spiel als Risikospiel einschätzt, setzt auf diese Art der Information, um die Fans beider Mannschaften zu begleiten. Verfolgen Sie hier die Äußerungen der Nutzer über die Begegnung auf Twitter Tweets über #svmsvw -from:sgsgdsdgs -from:canran_song -from:DealgeneratorDE -from:srgkhsbjl Das Fußballspiel wird nicht im Fernsehen übertragen, sondern nur im Internet. Der NDR streamt das Spiel hier ab 19 Uhr auf seiner Internetseite.

