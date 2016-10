Obergrafschaft

Auffällige Stofftaschen in Bad Bentheim gestohlen

In der vergangenen Woche waren bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in Bad Bentheim eingebrochen. Unter anderem stahlen sie auffällige Stofftaschen. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Bad Bentheim. Bereits zwischen Montag, 17. Oktober, 14 Uhr, und Dienstag, 18. Oktober, 8.50 Uhr, brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseursalons an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim auf und durchsuchten die Räume. Aus dem Salon entwendeten sie hochwertige Kosmetik- und Haarpflegeprodukte, Bargeld, mehrere Taschen und mehrere Rucksäcke und Taschen. Unter den gestohlenen Gegenständen sind zwei auffällige Stoffbeutel (Fotos). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Artikel zum Thema Mehrere Einbrüche in der Grafschaft

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen