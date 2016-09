Grafschaft

Auf neuen Kreistag kommen auch alte Probleme zu

51 Mitglieder hat der Grafschafter Kreistag. 50 werden am Sonntag neu gewählt. Lediglich der Landrat hält garantiert die Stellung. Welche Herausforderungen der alte dem neuen Kreistag überlässt, ist teilweise abzusehen.

Nordhorn. Wer sich als Kandidat für die Kreiswahl hat aufstellen lassen, der ahnt hoffentlich, was da an Arbeit auf ihn zukommt. Der Themenstrauß oder trockener formuliert die Zuständigkeit des Kreistags als Auftrags- und Aufsichtsorgan der mächtigen Kreisverwaltung ist bunt und groß. Dazu gehört die Schulpolitik, denn der Landkreis ist Träger mehrerer weiterführender Schulen, von Gymnasien bis hin zu den Berufsbildenden Schulen. Dem Landkreis gehört die Eissporthalle und er betreibt eigene Kreissporthallen. Nur für die Schwimmbäder ist er nicht zuständig. Abfallwirtschaftsbetrieb und Bentheimer Eisenbahn sind Töchter des Landkreises, an weiteren Gesellschaften hält er Anteile oder trägt Verantwortung. Unter anderem sind da die Euregio-Klinik zu nennen, die VHS oder auch die Kreissparkasse. Tourismus- und Wirtschaftsförderung, Katastrophen- und Naturschutz, ein großes Straßennetz und viele Zweige mehr gehören zum großen Stammbaum des Landkreises Grafschaft Bentheim.

All diese Einrichtungen und Aufgabengebiete werden teilweise in der Kreisverwaltung betreut. Der Kreistag und seine mehr als ein Dutzend Ausschüsse zuzüglich Beiräte und Stiftungsräte müssen auch aus dem Kreistag heraus besetzt werden.

50 Kreistagsmitglieder und ihre Vertreter werden am 11. September gewählt. Zurzeit teilen sich die 50 Sitze 24 CDU-Abgeordnete, die mit den zwei FDP-Angeordneten eine Gruppe bilden, 17 SPD-Mitstreiter, vier Bündnis-Grüne, ein Mann für Pro Grafschaft sowie ein Linker und ein zu den Linken konvertierter ehemaliger DKP-Abgeordneter. Neu auf den Wahlzetteln erscheint die AfD in kleiner Besetzung. Wahlbeobachter erwarten für den Kreistag keine großen Umschichtungen. Überraschungen sind jedoch nie ausgeschlossen.

Rückblick

Bislang hat der Landkreis und damit auch der Kreistag eine solide und gute Arbeit geleistet. Die Krankenhausfusion spielte in der nun auslaufenden Legislaturperiode keine bestimmende Rolle mehr. Die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs war der Traum etlicher Politiker und befindet sich jetzt in der Realisierungsphase. Im Dezember 2018 sollen die Züge wieder rollen. Mit der Schulsanierung wurde weitergemacht und der Plan zur Umstrukturierung der Abfallwirtschaft mündete in die Gründung eines eigenen Abfallwirtschaftsbetriebes. Der Bau eines Großraumkinos hat begonnen und das Kreisarchiv steht schon fast im Rohbau. Lediglich die unerwartete Stilllegung der maroden Eissporthalle und die Diskussion um ihre Zukunft kam völlig überraschend und ungelegen. Überrollt wurde auch die Grafschaft vom Zuzug unerwartet vieler Flüchtlinge. Die plötzliche Umnutzung zweier Kreissporthallen für eine Notunterkunft und später der Umzug in die schnell geräumte Anne-Frank-Schule bewegten besonders die Nordhorner Öffentlichkeit. Längst sind die Sporthallen wieder für den Sport geöffnet und die Anne-Frank-Schule steht leer. Was bleibt ist ein hohes Defizit im Etat für Soziales, weil der Landkreis viel Geld für die Flüchtlingsbetreuung vorstrecken musste. Gleichzeitig sprudeln jedoch die Einnahmen und im Landkreis gibt es bei unter vier Prozent Arbeitslosigkeit Vollbeschäftigung.

Ausblick

Der neue Kreistag übernimmt somit einige Probleme vom alten. Er muss den Haushalt erneut konsolidieren. Das dürfte 2017 einfacher werden, weil die Zuwendungen des Landes für die Flüchtlingsaufnahme ansteigen werden. Die Zukunft der Eissporthalle im neuen Sportpark muss dringend geregelt werden. Die Frage der weiteren Nutzung der Anne-Frank-Schule ist noch unbeantwortet. Der Breitbandausbau genießt Priorität. Bezüglich der Abfallwirtschaft gibt es stellenweise Unzufriedenheit und auch an anderen Stellen „knackt es im Gebälk“. Die neuen Kreistagsmitglieder dürfen sich also auf eine Menge Arbeit einstellen, bevor 2019 ein neuer Landrat oder eine Landrätin gewählt wird.