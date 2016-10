Lokalsport

Auf die 09-Volleyballer wartet ein brisantes Derby

Der Schüttorfer Zweitligist muss am Freitag (20 Uhr) bei den Tecklenburger Land Volleys antreten. „Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, wer die Nummer eins im Revier ist“, sagt Coach Stefan Jäger.

Schüttorf. Auf einen ungewöhnlichen Spieltermin müssen sich an diesem Zweitliga-Spieltag die Volleyballer des FC Schüttorf 09 einstellen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger ist bereits am Freitagabend um 20 Uhr gegen die Tecklenburger Land Volleys im Einsatz. In der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Schule in Ibbenbüren steht für die Schüttorfer dabei ein Derby an.

„Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, wer die Nummer eins im Revier ist“, betont Jäger, der in Ibbenbüren eine volle Halle erwartet. Der 09-Coach setzt aber darauf, dass das nicht nur Zuschauer sein werden, die die Gastgeber aus dem Tecklenburger Land unterstützen. „Ich weiß, dass auch Anhänger von uns in der Halle sein werden“, sagt Jäger. Ihren besonderen Reiz erhält die Partie auch dadurch, dass gleich mehrere Spieler schon das Trikot des Gegners getragen haben. So sind Zuspieler Heinrich Robertus und Außenangreifer Philip Schumacher auf 09-Seite bereits für „Tebu“ aufgelaufen. Auf Seiten der Gastgeber hat Jannik Graw eine Schüttorfer Vergangenheit. Der Mittelblocker spielte in der Saison 2013/14 unter Trainer Ralph Bergmann für den FC 09 in der 2. Liga. In der Saison stieg Jäger als Co-Trainer beim FC 09 ein. „Jannik war bei uns absoluter Stammspieler im Mittelblock“, blickt der 09-Coach zurück.

Die Tecklenburger schafften in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter der West-Staffel der 3. Liga den Aufstieg in Liga zwei. Dort waren die Tecklenburger zuvor bereits für viele Jahre Dauergast gewesen. Der Start in die neue Spielklasse verlief für das Team von Trainer Hendrik Rieskamp verheißungsvoll. Gegen den TSV Giesen, der in dieser Saison zu den Mitfavoriten auf den Meistertitel zählt, kassierte das Team zwar eine 0:3-Niederlage, war beim 27:29, 15:25 und 25:27 aber zweimal nah dran an einem Satzgewinn. Im zweiten Saisonspiel ließ „Tebu“ dann mit einem 3:2-Erfolg bei VV Humann Essen aufhorchen. „Bei Essen fehlten zwei Spieler, aber in der Wolfskuhle muss man trotzdem erst einmal bestehen“, sagt Jäger, der selbst aus dem Essener Volleyballverein stammt.

Die beiden Mannschaften kennen sich von zahlreichen Turnieren und Aufeinandertreffen sehr gut. Das letzte direkte Duell liegt erst zwei Wochen zurück – und daran haben die Schüttorfer keine guten Erinnerungen. Mit einem 0:3 im Finale des Regionalpokals schied das 09-Team aus dem Wettbewerb aus. Dieses Spiel will Jäger angesichts der Begleiterscheinungen nicht zu hoch hängen. Während die Tecklenburger ausgeruht ins Endspiel gehen konnten, hatten die Schüttorfer bereits fünf harte Sätze in den Knochen. Die Zielsetzung für dieses Duell ist klar: „Wir wollen in der Liga weiter ungeschlagen bleiben“, sagt Jäger nach den zwei 3:2-Erfolgen zu Saisonbeginn.