Lokalsport

Auch Harsefeld kann den ECN nicht stoppen

Vor dem Saisonfinale mit vier Heimspielen in Folge feierte der Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn im letzten Auswärtsspiel einen 5:1-Erfolg. Rund 50 Fans begleiteten die Mannschaft am Sonnabend nach Harsefeld.

Harsefeld. Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn können ihre Meisterfeier planen: Der Verbandsligist setzte sich auch im letzten Auswärtsspiel der Saison am Sonnabend bei den „Tigers“ des TuS Harsefeld, einem der besseren Teams der Liga, mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) durch und benötigt jetzt rein rechnerisch nur noch zwei Zähler, um nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden zu können. Die letzten vier Saisonspiele bestreiten die Nordhorner allesamt in der heimischen Eissporthalle im „Grafschafter Sportpark“; der erste Auftritt ist am Sonntag, 19. Februar, um 18 Uhr gegen das 1b-Team der Crocodiles Hamburg.

In einem kampfbetonten Spiel in Harsefeld bereitete Patrick Kaminski die ersten beiden Treffer des ECN vor, die Nutznießer waren Mikhail Berezhnoi (11. Minute) und Christian Synowiec (18.). Noch vor der ersten Pause erhöhte Anton Gluchich gegen die extrem defensiv eingestellten Gastgeber auf 3:0. Der flinke Stürmer war es auch, der im Schlussdrittel die letzten beiden Nordhorner Treffer durch Kapitän Alexander Zimbelmann (45.) und den Kanandier JJ Kalawarny auflegte. „Wir haben uns lange Zeit schwer getan, den Weg zum Tor zu finden. Da hat es dann aber besser geklappt, auch weil wir unser Überzahlspiel besser genutzt haben“, sagte Trainer Heiko Niere. Das zwischenzeitliche 1:3 für die Gastgeber hatte Philipp Bergmann im zweiten Drittel erzielt. „Harsefeld hat gut dagegengehalten, wenn auch manchmal mit sehr harten Mitteln“, meinte Niere.

Für Heimspiel-Atmosphäre für den ECN in der Harsefelder Eissporthalle sorgten rund 50 Zuschauer aus Nordhorn, die sich in einem Fanbus auf den Weg in den Landkreis Stade gemacht hatten. „Sie haben uns klasse unterstützt. Das hat Spaß gemacht“, freute sich Niere.