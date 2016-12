Region

Auch Christian Fühner will in den Landtag

Christian Fühner, Vorsitzender der Lingener CDU, ist der zweite Bewerber um die Landtagskandidatur im Wahlkreis Lingen, zudem auch die Samtgemeinde Schüttorf zählt.

Lingen. Christian Fühner, Vorsitzender der Lingener CDU,werde sich bei der Nominierungsversammlung für die Landtagskandidatur am 21. Februar um die Nachfolge von Heinz Rolfes bewerben, sagte der CDU-Ratsherr und Kreistagsabgeordnete der „Lingener Tagespost“.

Zwei Kandidaten

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Lingen, Markus Silies, seine Kandidatur erklärt. Im September hatte der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes, der den Wahlkreis seit 1994 in Hannover vertritt, angekündigt, dass er für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stehe.

Der 29-jährige Fühner ist bei den Kommunalwahlen am 11. September in den Lingener Stadtrat und den emsländischen Kreistag gewählt worden. In Lingen erzielte er das beste Ergebnis aller CDU-Kandidaten. Der gelernte Bankkaufmann macht zurzeit ein Referendariat als Berufsschullehrer.