Ticker

„Atlantic Resolve“: Erste US-Panzer in Bremerhaven entladen

dpa Bremerhaven. Die US-Operation „Atlantic Resolve“ zur Stärkung der Nato-Ostflanke ist logistisch nun auch in Deutschland angelaufen. Die ersten US-Panzer wurden in Bremerhaven von einem Frachter entladen. Sie sollen per Bahn zunächst auf direktem Wege nach Polen transportiert werden. Insgesamt werden rund 4000 US-Soldaten und 87 Panzer der 3. Brigade der 4. US-Infanteriedivision in Nato-Länder Ost- und Mitteleuropas verlegt. Die Verlegung soll in zwölf Tagen abgeschlossen sein.