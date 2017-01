Lokalsport

ASC Grün-Weiß 49 springt noch auf den ersten Platz

Die Fußballer des Gastgebers holten sich beim Hallenfußballturnier um den Peters-Cup auf den letzten Drücker noch den Sieg in der Vorrunden-Gruppe I. In der Endrunde dabei sind auch Neuenhaus, Georgsdorf und Emlichheim.

Wilsum. Die Vorrunde beim Hallenfußballturnier um den Peters-Cup war für den ASC Grün-Weiß 49 bereits beendet, da sprangen die Gastgeber am Dienstagabend durch eine 3:4-Niederlage von Konkurrent Borussia Neuenhaus noch auf Rang eins der Gruppe I. Beide Teams waren mit zehn Zählern punktgleich, der ASC hatte aber das bessere Torverhältnis.

Die rund 400 Zuschauer in der Wilsumer Sporthalle bekamen mit 74 Toren nicht nur viele Treffer geboten, sie erlebten auch Spannung bis zum Schluss. Nicht nur das Rennen um den Gruppensieg war lange offen. Auch die Frage, welche Teams die Borussia und den ASC in die Endrunde begleiten würden, wurde erst mit den letzten Spielen geklärt. Am Ende blieben Union Emlichheim (3:1 gegen Hoogstede) und der TSV Georgsdorf (4:3 gegen Neuenhaus) durch ihre abschließenden Siege im Wettbewerb. Die meisten Treffer am ersten Turniertag erzielten Patrik Wittmeyer (RW Lage) und Christian Ekelhoff (ASC), die beide sechs Mal erfolgreich waren.

Der Peters-Cup wird am Mittwoch mit den Spielen der Gruppe II fortgesetzt. Ab 19 Uhr treffen folgende Teams aufeinander: SV Wietmarschen, Olympia Uelsen, SV Veldhausen 07, GSV Ringe-Neugnadenfeld, Grenzland Laarwald, SV Esche.