Ticker

Armee will Waffenruhe für Aleppo ausdehnen

dpa Aleppo. Die syrische Armee will die Waffenruhe für die umkämpfte Stadt Aleppo auf drei Tage ausdehnen. Die Feuerpause war am Morgen in Kraft getreten. Sie sollte nach russischen Angaben zunächst elf Stunden dauern. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf die Armeeführung, die Waffenruhe gelte auch am Freitag und Samstag jeweils von 7.00 bis 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Den Menschen in Aleppo fehlen Wasser und Lebensmittel, die medizinische Versorgung ist schlecht.