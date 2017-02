Region

Appell: Keine Waffenattrappen am Ossensamstag

Die Polizei appelliert an alle Narren, beim Karnevalsumzug am Sonnabend in Osnabrück auf Spielzeugwaffen zu verzichten. Außerdem werde der Umzug speziell gesichert.

epd Osnabrück. Wegen der allgemein erhöhten Terrorgefahr bittet die Osnabrücker Polizei die Karnevalisten beim sogenannten Ossensamstags-Umzug, der morgen in der Stadt stattfindet, auf Attrappen von Gewehren, Pistolen, Bomben oder Munitionsgürteln zu verzichten. Der Aufruf diene dazu, Missverständnissen vorzubeugen, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe aber keinerlei Hinweise auf eine gefährliche Lage. Die Zahl der Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungskräften bewege sich wie in den Jahren zuvor bei mehreren Hundert, sagte der Sprecher. Allerdings würden an neuralgischen Zufahrtspunkten Mannschaftswagen positioniert, die als Durchfahrtssperren dienen. Einige Kollegen würden offen Maschinenpistolen tragen. Bis zu 50.000 Besucher erwartet Selbst für die Polizei ist es den Angaben zufolge oftmals nicht einfach, eine als Scherz gemeinte Spielzeugwaffe vom Original zu unterscheiden. Auch Taschen und Rucksäcke sollten nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden. Die Karnevalbegeisterten sollten sich auch bewusst sein, „dass Verkleidungen als Taliban oder Dschihadist in der heutigen Zeit geeignet sind, bei vielen Menschen Irritationen oder falschen Alarm auszulösen“, hieß es. Die Polizei erwartet zum 41. Ossensamstag nach den Worten ihres Sprechers „je nach Wetterlage 30.000 bis 50.000 Besucher“. Der Umzug wird nach Angaben des „Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval“ etwa 70 bis 80 Wagen und Fußgruppen umfassen. Einen Kommentar dazu von GN-Chefredakteur Guntram Dörr lesen Sie Freitag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

