Obergrafschaft

Anwohner machen ihrem Ärger Luft

Auf der Tagesordnung des Planungs- und Umweltausschusses stand am Montagabend das Thema Straßenendausbau Krähenfurt. Bereits im Vorfeld hatte es Ärger bei vielen Anwohnern über die Höhe der Erschließungskosten gegeben.

Schüttorf. So viele Besucher waren selbst bei der umstrittenen Kunstrasen-Thematik nicht zur Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses (PuA) in den Schüttorfer Ratssaal gekommen. Am Montagabend stand der Straßenendausbau im Baugebiet Krähenfurt auf der Tagesordnung. Im Vorfeld hatte es erhebliche Verunsicherungen bei den Anwohnern hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten gegeben (die GN berichteten). Dementsprechend hoch war das Interesse an der Sitzung, der Ratssaal platzte aus allen Nähten, sodass Zuschauer sogar im Flur stehen mussten. In einer extra zu diesem Tagesordnungspunkt angesetzten Bürgerfragestunde machten zahlreiche Anwohner ihrem Unmut darüber Luft, dass sie für den Endausbau offenbar deutlich mehr zahlen müssen, als ihnen einst beim Hausbau mitgeteilt worden war. Einige Zuschauer forderten sogar personelle oder finanzielle Konsequenzen seitens der Stadtverwaltung.

Stadtdirektor Manfred Windhaus und Bauamtsleiter Dieter Salewski betonten mehrfach, dass sie nicht wüssten, welcher Bauamtsmitarbeiter diesen Betrag kommuniziert habe und warum. „Für neun Euro werden wir nicht bauen können. Wir haben Mindeststandarts einzuhalten und wir müssen nachhaltig arbeiten“, sagte Salewski. Es sei sehr unglücklich, dass diese Werte kommuniziert worden seien. Ein Raunen ging durch die Zuschauerreihen, als Salewski verkündete, dass im Durchschnitt vermutlich mit einem Betrag von 20 bis 25 Euro zu rechnen sei. Exakte Angaben, wer wie viel zu zahlen habe, könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden, erklärte Manfred Windhaus. Das Erschließungsbeitragsrecht sei sehr komplex. „Das ist für die Anwohner natürlich bitter. Wir müssen gucken, ob wir das eventuell abfedern können. Wir sind da bei Ihnen“, sagte der Stadtdirektor. Alle Informationen zum Erschließungskostenbeitragsrecht sollen in einer Anwohnerversammlung ausführlich präsentiert werden, die laut Windhaus zeitnah stattfinden solle. Dort werden dann auch die gesamten Pläne nochmals vorgestellt.

Dies tat am Montag bereits Daniel Kloth von der Ingenieurgemeinschaft Flick aus Ibbenbüren. Zum Straßenendausbau soll das Baugebiet in drei Bauabschnitte aufgeteilt werden. Der erste Abschnitt (Krähenfurt Ost) wird aufgrund seiner Größe nochmals in die Abschnitte 1a und 1b unterteilt. Der zweite Abschnitt liegt im Bereich Krähenfurt West und der dritte am Bierbaumsweg. Der Fokus liegt zunächst auf dem ersten Abschnitt, die Planungen für zwei und drei sollen voraussichtlich im Laufe des Jahres vorgestellt werden.

Der erste Bauabschnitt soll demnach als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut werden. Zur Auflockerung und Verkehrsberuhigung werden Baumtore und Pflanzbeete eingebaut. Die Baukosten für Abschnitt 1a belaufen sich auf rund 920.000 Euro, plus Kosten für die Beleuchtung, die noch nicht vorliegen. Die Planungskosten betragen rund 54.000 Euro. Bei 1 b liegen die Baukosten bei rund 640.000 Euro, plus Beleuchtung. Planungskosten: 36.000 Euro.

Die umstrittene Einrichtung eines Regenwasserentlastungskanals (die GN berichteten) ist laut Dieter Salewski als Aufwertung gedacht, um bei Starkregenereignissen das Wasser in den Wendehämmern besser abzuführen. Der Vorschlag zu dieser zusätzlichen Absicherung sei aus dem Bauamt gekommen und koste rund 110.000 Euro brutto. Aufgrund vieler offener Fragen zum Thema stellte Martin Dakic (CDU) den Antrag, die Beschlussvorlage zunächst wieder in die Fraktionen zurückzuverweisen. „Wir müssen auch die Wünsche der Leute respektieren. Einige Dinge können ja später nicht mehr geändert werden. Etwa die Frage ob es eine Tempo-30 Zone oder ein verkehrsberuhigter Bereich werden soll.“ Silke Stamme (CDU) pflichtete bei: „Wir müssen die Meinung der Anwohner einholen. Wollen sie diesen zusätzlichen Sickerschutz? Teer- oder Pflaster, was ist teurer? Erst dann sollten wir das Konzept beschließen.“ Lars Kirchmann (SPD) forderte, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Die Kommune sei verpflichtet, die Kosten zu 90 Prozent auf die Anlieger umzulegen. „Ich verstehe den Ärger. Ein Hausbau ist für viele die größte Investition im Leben. Aber ob es Ihnen gefällt oder nicht, diese Kosten sind abzurechnen. Darauf müssen Sie sich einstellen und daran wird sich auch nichts ändern. Unabhängig davon, ob über Details noch beraten werden muss.“ Es sei nur fair, das zu sagen.

Auch Manfred Windhaus meinte, er sehe keine großartigen Möglichkeiten, Kosten einzusparen. „Die weiteren Diskussionen in den Fraktionen sind nicht zielführend.“ Dennoch stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig für den Antrag. Stadtdirektor Windhaus kündigte an, dass die Anwohner zeitnah über Ort und Datum der Anwohnerversammlung informiert würden. Über die Beschlussvorlage soll dann in der kommenden PuA-Sitzung abgestimmt werden, für die ebenfalls noch ein Termin gefunden werden muss.

