Ticker

Anschläge auf Einkaufsviertel in Bagdad

dpa Bagdad. In Bagdad gab es Anschläge auf ein beliebtes Einkaufsviertel. Mindestens 24 Zivilisten wurden dabei getötet, 39 verletzt. Zwei Selbstmordattentäter hätten sich nacheinander in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher der Sicherheitskräfte. Jeden Tag kommen Tausende Menschen in das Marktviertel am Rande des Tigris. Die Attentäter hätten Sprengstoffwesten getragen. Die Explosionen ereigneten sich, kurz nachdem die irakische Armee die nächste Phase der Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul begonnen hatte.