GN-Szene

Anlagenmechaniker/in Sanitär, Heizung, Klima

Schulische Voraussetzungen: Hauptschule, Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Berufsschule/Ort: GBS Nordhorn, wichtige Schulfächer: Mathematik, Physik

gn Uelsen. Justin Hintzen hat klare berufliche Ziele. Nach seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der Firma Kronemeyer in Uelsen strebt er ein weiterführendes Studium an. Vor seiner Berufswahl war er sich lange unschlüssig, einige Nebenjobs zeigten ihm, was er auf keinen Fall wollte. Mit der Firma Kronemeyer kam er bei einem Vortrag über erneuerbaren Energie im NINO-Kompetenzzentrum in Kontakt. Azubis der Firma berichteten dort von ihrem Job und überzeugten ihn. „Ein Praktikum würde ich jedem empfehlen, damit er weiß, worauf es in dem Beruf ankommt“, sagt Justin. Natürlich muss man technisches Verständnis und Kenntnisse in Physik mitbringen. „Handwerklich hatte ich keine Vorbildung, aber das eignet man sich schnell an“, sagt Justin. Mittlerweile schraubt er mit seinem Vater an alten Autos, was er sich vor seiner Ausbildung nicht vorstellen konnte.

Das Arbeitsklima findet er toll und er hat ein gutes Verhältnis zu seinen Kollegen. „Am Anfang gehören Stemmen und Flexen zu den Aufgaben des Auszubildenden“, berichtet Justin. Schrittweise lernt der Nachwuchs Materialien und Werkzeuge kennen. Weiter geht es mit Badsanierungen, wo die Auszubildenden mit simplen Aufgaben beginnen. Dann folgen die komplexen Projekte, wie das Ziehen von Lüftungen und die Installation von Heizungen. Zuletzt machte die Firma Kronemeyer die Installationen an einem großen Gebäude in Lingen, an deren Ende die Inbetriebnahme einer Sammelstation stand.

„Das Berufsbild hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, weil es bei den hochmodernen Anlagen verstärkt um Umweltschutz und Energie-Einsparung geht“, beschreibt Ausbildungsleiter Berend Lucas die Aufgaben. Moderne Heizkessel lassen sich mittlerweile über eine App auf dem Smartphone steuern. Bei einem Neubau muss immer eine Quelle mit regenerativer Energie eingebaut werden. „In der Regel sind dies Solaranlagen, die wir auf dem Dach anbringen“, berichtet Justin. Wärmepumpen sind ebenfalls vermehrt nachgefragt.

Justin ist überzeugt, dass die praktische Ausbildung im Studium ein Vorteil ist. Mit dem Hochschulabschluss kann er für das Unternehmen Kronemeyer durchaus wieder ein interessanter Mitarbeiter sein, weil Ingenieure und Planer, so Berend Lucas, immer gesucht werden. 116 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, darunter zwölf Auszubildende. Aufträge werden in einem Radius von 250 Kilometern angenommen, was für einige Mitarbeiter bedeutet, von montags bis donnerstags „auf Montage“ zu sein.

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Kronemeyer GmbH

Guido Holboer

Theodor Arens GmbH & Co. KG