Niedergrafschaft

Anhänger in Flammen: A31 am Morgen gesperrt

Am frühen Donnerstagmorgen hat auf der A31 bei Lohne der Anhänger eines Lastwagens gebrannt. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn mitten im Berufsverkehr vorübergehend voll gesperrt werden.

sb Lohne. Der Alarm ging um genau 5.53 Uhr ein. Auf der A31 brannte ein Lkw-Anhänger. Der 51-jährige Fahrer des Gespanns war in Richtung Oberhausen unterwegs, als er auf eine starke Rauchentwicklung an seinem Anhänger aufmerksam wurde. Er stoppte den Lastwagen auf dem Pannenstreifen, koppelte den Anhänger ab und verständigte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der 20 Wehrkräfte aus Lohne brannte der mit Baggerschaufeln beladene Anhänger bereits in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnten die Flammen ablöschen. Am Anhänger entstand Totalschaden. Auch Teile der angrenzenden Böschung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Die Autobahn war in Richtung Süden bis etwa 7 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Überholfahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Sperrung des Hauptfahrstreifens sollte für die Bergung des Anhängers noch bis etwa 10 Uhr aufrechterhalten bleiben.