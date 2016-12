Ticker

Angriffe auf HDP nach Anschlag von Kayseri

dpa Istanbul. Nach dem Anschlag in der zentralanatolischen Stadt Kayseri ist es in der Nacht zu Angriffen auf Büros der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP gekommen. In sozialen Medien kursieren außerdem Mordaufrufe. Der deutsch-türkische HDP-Parlamentarier Ziya Pir sagte der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul: „Es war schon eine Pogromstimmung.“ Die Partei teilte mit, unter anderem seien HDP-Büros in Istanbul und Ankara mit Steinen beworfen worden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Toten des Anschlags auf 14.